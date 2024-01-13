هونر Honor تطلق أحدث هواتفها الشبابية رخيصة التكلفة من سلسلة Magic 6 بإمكانيات ومواصفات ممتازة
قامت هونر بإطلاق أحدث هواتفها رخيصة الثمن، وذلك ضمن سلسلة Honor Magic 6، كما أن الهاتف جاء بلون مميز جديد وهو اللون البرتقالي، مع عدد من المواصفات الأخرى القوية، وأطلقت هونر على هاتفها الجديد إسم Honor Magic 6 Lite، ويتوفر الهاتف الآن في أوروبا بسعر 400 يورو، وذلك لإصدار سعة 8 جيجا بايت للرام و256 جيجا بايت للذاكرة الداخلية.
سعر ومواصفات هاتف Honor Magic 6 Lite
كما جاء هاتف هونر الجديد Honor Magic 6 Lite بالعديد من الألوان الأخرى بخلاف اللون البرتقالي المميز، كاللون الأخضر والأسود، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هونر الجديد والتي جاءت وفق ما يلي.
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مواصفات الشاشة
|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقياس الشاشة
|6.78 بوصة
|الدقة
|1220 × 2652 بيكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|ذروة السطوع
|1200 شمعة| م تقريباً
كما جاء هاتف Honor Magic 6 Lite بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 6 Gen 1، وبدقة تصنيع 4 نانو متر، أما معالج الرسوميات فجاء من نوع Adreno 710، والرام 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت ولكنها غير قابلة للتوسعة.
أما مواصفات الكاميرا والبطارية فجاءت وفق ما يلي
- الكاميرا الأساسية 108 ميجا بيكسل.
- كاميرا ثانية بزاوية واسعة دقتها 5 ميجا بيكسل.
- كاميرا ثالثة للتصوير العريض بدقة 2 ميجا بيكسل.
- أما كاميرا السيلفي ومكالمات الفيديو فجاءت بدقة 16 ميجا بيكسل.
- البطارية 5300 مللي أمبير.
- الشحن السريع بقدرة 35 وات.
- واجهة المستخدم Magic UI 7.2.
- نظام التشغيل أندرويد 13.