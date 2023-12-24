هونر تكشف عن جهازها اللوحي Honor Tablet 9 المزود بمعالج قوي وشاشة كبيرة وبسعر خرافي لا يقبل المنافسة

قامت هونر بالكشف عن أحدث تابلت لها أطلقت عليه إسم Honor Tablet 9، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد، كما تم تزويد الجهاز اللوحي بشاشة كبيرة تم تخصيصها لإنشاء وسائط متعددة، ومن ناحية عمل التابلت، فسوف يعمل بشكل سريع دون حدوث أي مشكلات، نظراً لتزويده بمعالج قوي لضمان الأداء السريع.

هونر تكشف عن جهازها اللوحي Honor Tablet 9 المزود بمعالج قوي وشاشة كبيرة وبسعر خرافي لا يقبل المنافسة

مواصفات الجهاز اللوحي Honor Tablet 9

ويتميز جهاز Honor Tablet 9 بهيكله المعدني الرفيع والخفيف، والمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات تابلت هونر الجديد والتي جاءت وفق ما يلي.

سمك التابلت 6.96 ملم الوزن 555 جرام يأتي التابلت بثلاث ألوان أبيض وأزرق ورمادي تكوينات مختلفة للذاكرة 8 + 128 أو 256 جيجا بايت

أو 12 + 256 أو 512 جيجا بايت المعالج Snapdragon 6 Gen 1 الرام 8 و12 جيجا بايت

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مواصفات الشاشة لجهاز هونر اللوحي Honor Tablet 9

الشاشة من نوع IPS LCD مقاس الشاشة 12.1 بوصة الدقة 2560 × 1600 بيكسل نسبة السطوع 500 شمعة| م تقريباً زجاج الشاشة مضاد للوهج الشاشة تدعم معايير TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق وخفض الإنعكاس

كما سيأتي تابلت هونر Honor Tablet 9 بواقي خاص للشاشة يشبه الورق أطلقت عليه هونر إسم Soft Light، وذلك لجعل الكتابة والرسم على الشاشة أكثر متعة باستخدام القلم، ويدعم خاصية تحويل الصوت إلى نص، وجاء التابلت بميكروفونين و8 مكبرات للصوت، أما البطارية فجاءت بسعة كبيرة لضمان تشغيل التابلت لأطول فترة ممكنة.

مواصفات أخرى لتابلت هونر الجديد