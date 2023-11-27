هونر تعلن تفوق هواتفها الجديدة على آيفون 15 وتخطط لتوسيع نطاقها العالمي

أكد تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لشركة هونر، أن الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف هونر 100 يتميز بمزايا تتجاوز منتجات آبل الأخيرة، آيفون 15، في جوانب عديدة مثل الأداء البطارية الطويل وسرعة الاتصال بالإضافة إلى ميزات أخرى.

أوضح تشاو مينج في تصريحاته أن شركة هونر تضع نصب عينيها خطة استراتيجية طموحة للمستقبل، تقوم على أساس الابتكار الدؤوب والتطوير المستمر داخل الحدود الصينية، مؤكدًا على أن السوق المحلية ستكون حجر الأساس في رؤية هونر للتقدم التكنولوجي، ولكن الرؤية لا تقتصر على الصين وحدها، فهناك إصرار واضح من جانب هونر للارتقاء بعلامتها التجارية لتصبح اسمًا معترفًا به عالميًا، وذلك عبر الانخراط بقوة في الأسواق العالمية وصقل صورة العلامة التجارية لتكون رمزًا للابتكار والجودة في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم.

أكد تشاو مينج على الدور الحيوي الذي تلعبه الأسواق الأوروبية في خطط توسع هونر، مشيرًا إلى السيطرة الواسعة التي تمتلكها شركة آبل في هذه الأسواق حيث تستأثر بحوالي 80% من حصة السوق الخاصة بالهواتف الذكية الراقية، هذا التصريح يلقي الضوء على الطموح الكبير لهونر في اختراق هذه السوق الهامة وتحدي الهيمنة القائمة بمنتجات تنافسية ذات جودة عالية.

بيّن تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لهونر، الرغبة القوية للشركات الصينية، وعلى رأسها هونر، في تعزيز وجودها وتأمين حصة سوقية مهمة في الأسواق الأوروبية للمستقبل، يرى مينج أن موازنة المعادلة مع عملاقة التكنولوجيا آبل والسعي نحو الابتكار المستمر يشكلان العاملين الأساسيين لتحقيق النجاح والتميز في هذه السوق المنافسة.

في تعليقات سابقة، لم يخفي تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لهونر، شعوره بالإحباط تجاه ما أقدمت عليه آبل بإصدارها الآيفون 15، والذي وصفه بأنه مجرد تحسينات طفيفة لا تلبي التوقعات العالية، وفي خضم هذا، قدمت هونر ردًا قويًا بإزاحة الستار عن سلسلة هواتفها هونر 100، والتي تشمل نسخة متوسطة الفئة ونسخة متقدمة تحت اسم “هونر 100 برو”، كلاهما مجهز بالشريحة التقنية C1 الجديدة التي تعد بتعزيز أداء شبكات الاتصال.

إثر انفصالها عن شركة هواوي نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة، تضع هونر نصب عينيها خططًا طموحة لتوسيع نطاقها الدولي، وفي هذا السياق، تستعد الشركة لخطوة استراتيجية مهمة تتمثل في إدراج أسهمها في البورصة العالمية، مما سيمهد الطريق لها لتعزيز مكانتها في السوق العالمية في المستقبل القريب.