هونر تزيل الستار عن هاتفها الجديد “Honor 80” بمواصفات “رائعة” وتصميم “جذاب”

أعلنت شركة “هونر” مؤخراً عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة Honor 80، ويأتي الهاتف بمواصفات خرافية ومزايا رائعة، ويدعم الهاتف معالج ممتاز من شركة سناب دراجون، ويدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس، وبفضل تقديرنا للهاتف Honor 80، سنقدم لكم مواصفات وسعر الهاتف.

مواصفات هاتف Honor 80

الشاشة:

نوع الشاشة OLED حجم الشاشة 6.67 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل معدل التحديث 120 هرتز كثافة البكسلات 444 بكسل

العتاد الداخلي:

المعالج سناب دراجون 782 المعالج الرسومي Mali-G68 MC4 الرامات 8 – 12 جيجارام الذاكرة الداخلية 256 – 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم دقة التصنيع 6 نانو متر

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 160 ميجابكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجابكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 5 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية ليثيوم بو حجم البطارية 4800 ملي أمبير قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة الشحن السريع بقوة 66 واط

سعر الهاتف: