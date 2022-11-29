هونر تزيل الستار عن هاتفها الجديد “Honor 80” بمواصفات “رائعة” وتصميم “جذاب”
أعلنت شركة “هونر” مؤخراً عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة Honor 80، ويأتي الهاتف بمواصفات خرافية ومزايا رائعة، ويدعم الهاتف معالج ممتاز من شركة سناب دراجون، ويدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس، وبفضل تقديرنا للهاتف Honor 80، سنقدم لكم مواصفات وسعر الهاتف.
مواصفات هاتف Honor 80
الشاشة:
|نوع الشاشة
|OLED
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2400 بكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|كثافة البكسلات
|444 بكسل
العتاد الداخلي:
|المعالج
|سناب دراجون 782
|المعالج الرسومي
|Mali-G68 MC4
|الرامات
|8 – 12 جيجارام
|الذاكرة الداخلية
|256 – 512 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|دقة التصنيع
|6 نانو متر
جودة ودقة الكاميرات:
|الكاميرا الأولى
|تعمل بدقة 160 ميجابكسل
|الكاميرا الثانية
|تعمل بدقة 8 ميجابكسل
|الكاميرا الثالثة
|تعمل بدقة 5 ميجابكسل
|الكاميرا الأمامية
|تعمل بدقة 32 ميجابكسل
البطارية والشحن:
|البطارية
|ليثيوم بو
|حجم البطارية
|4800 ملي أمبير
|قابلية الإزالة
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|بقوة 66 واط
سعر الهاتف:
|سعر الهاتف بالدولار
|370 دولار
|سعر الهاتف في مصر
|8500 جنيه
|سعر الهاتف في السعودية
|1400 ريال