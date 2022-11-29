تقنية

هونر تزيل الستار عن هاتفها الجديد “Honor 80” بمواصفات “رائعة” وتصميم “جذاب”

سحر أحمد

أعلنت شركة “هونر” مؤخراً عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة Honor 80، ويأتي الهاتف بمواصفات خرافية ومزايا رائعة، ويدعم الهاتف معالج ممتاز من شركة سناب دراجون، ويدعم شبكة اتصالات الجيل الخامس، وبفضل تقديرنا للهاتف Honor 80، سنقدم لكم مواصفات وسعر الهاتف.

هونر تزيل الستار عن هاتفها الجديد "Honor 80" بمواصفات "رائعة" وتصميم "جذاب"

مواصفات هاتف Honor 80

سعر ومواصفات “Honor 80” عملاق الهواتف من هونر بمواصفات رائعة

الشاشة:

سعر ومواصفات "Honor 80" عملاق الهواتف من هونر بمواصفات رائعة

نوع الشاشة OLED
حجم الشاشة 6.67 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل
معدل التحديث 120 هرتز
كثافة البكسلات 444 بكسل

العتاد الداخلي:

Honor 80 launches with SD 782G and the Pro model gets SD 8+G1

المعالج سناب دراجون 782
المعالج الرسومي Mali-G68 MC4
الرامات 8 – 12 جيجارام
الذاكرة الداخلية 256 – 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم
دقة التصنيع 6 نانو متر

جودة ودقة الكاميرات:

سعر ومواصفات "Honor 80" عملاق الهواتف من هونر بمواصفات رائعة

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 160 ميجابكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجابكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 5 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجابكسل

البطارية والشحن:

Honor 80 ، Honor 80 Pro مع إطلاق كاميرات 160 ميجابيكسل ، يتبع Honor 80 SE السعر والمواصفات - رؤية

الإعلان عن هاتف HONOR 80 Pro مع HONOR 80/80 SE الجديدة كلياً - Unboxing Geeks

البطارية ليثيوم بو
حجم البطارية 4800 ملي أمبير
قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة
الشحن السريع بقوة 66 واط

سعر الهاتف:

هونر تعلن عن هواتف سلسلة Honor 80 الجديدة

سعر الهاتف بالدولار 370 دولار
سعر الهاتف في مصر 8500 جنيه
سعر الهاتف في السعودية 1400 ريال

هونر 80 - Honor 80 كشف سعر ومواصفات السلسلة قبل الإطلاق الرسمي | موقع رقمي Raqami TV

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سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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