هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية
أعلنت شركة هونر Honor خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادها لإطلاق اقوى الساعات التابعة لها Honor Watch GS 3 الجديدة، الساعة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري، الساعة تضم بطارية ضخمة تستمر الشحنة الواحدة 14 يوم، كما تضم شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 466×466 بكسل، المساحة الداخلية للساعة 32 جيجابايت بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر.
مواصفات ساعة Honor Watch GS 3
|التصميم والأبعاد
|
|الشاشة
|
|النظام
|
|الذاكرة
|
|البطارية
|
|الاتصالات
|
|المستشعرات
|
|مميزات إضافية
|
سعر ساعة Honor Watch GS 3
من المقرر أن يتم إطلاق ساعة Honor Watch GS 3 في شهر فبراير القادم بالأسعار التالية:
- سعر الساعة عالميًا 210 دولار أمريكي.
- ما يعادل في مصر 3300 جنيه مصري.
- في السعودية 950 ريال سعودي.