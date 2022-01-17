هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية

برديس المتولي

أعلنت شركة هونر Honor خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادها لإطلاق اقوى الساعات التابعة لها Honor Watch GS 3 الجديدة، الساعة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري، الساعة تضم بطارية ضخمة  تستمر الشحنة الواحدة 14 يوم، كما تضم شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 466×466 بكسل، المساحة الداخلية للساعة 32 جيجابايت بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر.

هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 9 17/1/2022 - 6:59 ص

مواصفات ساعة Honor Watch GS 3

هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 1 17/1/2022 - 6:59 ص هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 2 17/1/2022 - 6:59 ص هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 3 17/1/2022 - 6:59 ص هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 4 17/1/2022 - 6:59 ص

التصميم والأبعاد 
  • الساعة تتميز بتصميمها الأنيق و العصري.
  • مصنوعة من مادة الفولاذ غير قابل للصدأ.
  • تحتوي على أزرار من الجنب للتشغيل والقفل.
  • وزن الساعة 44 جرام
  • طول الساعة 45.9 مم، عرض 45.9 مم، سمك 10.5 مم.
  • الساعة متوفرة باللون الأسود، الذهبي، الأزرق، الفضي.
الشاشة 
  • الشاشة من نوع AMOLED.
  • يصل حجمها 1.43 بوصة.
  • دقة الشاشة 466×466 بكسل.
النظام 
  • نظام التشغيل Pro­pri­etary OS.
الذاكرة 
  • المساحة الداخلية للساعة 32 جيجابايت.
  • بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 5 17/1/2022 - 6:59 ص هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 6 17/1/2022 - 6:59 ص هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 7 17/1/2022 - 6:59 ص هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية 8 17/1/2022 - 6:59 ص

البطارية 
  • البطارية من نوع ليثيوم أيون.
  • يصل حجمها 451 مللي امبير.
  • تستمر الشحنة الواحدة حتى 14 يوم.
الاتصالات 
  • البلوتوث.
  • الواي فاي Wi-Fi.
  • GPS.
  • تقنية NFC.
المستشعرات 
  • قياس معدل الاكسجين في الدم.
  • التسارع.
  • البوصلة
  • قياس معدل ضربات القلب.
  • الجيروسكوب.
  • البارومتر.
مميزات إضافية
  • الساعة مزودة بسماعات خارجية.
  • كما أن الساعة مقاومة ضد الماء والغبار حتى عمق 50 متر.
  • تضم الساعة مجموعة من التطبيقات مثل مشغل الموسيقى، المنبه، تتبع حالة النوم.
  • تحتوي الساعة على 10 اوضاع للتمارين الرياضية.

سعر ساعة Honor Watch GS 3

من المقرر أن يتم إطلاق ساعة Honor Watch GS 3 في شهر فبراير القادم بالأسعار التالية:

ساعة Honor Watch GS 3
ساعة Honor Watch GS 3
  • سعر الساعة عالميًا 210 دولار أمريكي.
  • ما يعادل في مصر 3300 جنيه مصري.
  • في السعودية 950 ريال سعودي.
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برديس المتولي

حاصلة علي اجازه في اللغة العربية، أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق


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