هونر تحدي الجميع بساعة Honor Watch GS 3 الجديدة بتصميم أنيق ومواصفات قياسية

أعلنت شركة هونر Honor خلال المؤتمر الصحفي عن استعدادها لإطلاق اقوى الساعات التابعة لها Honor Watch GS 3 الجديدة، الساعة تتميز بتصميمها الأنيق والعصري، الساعة تضم بطارية ضخمة تستمر الشحنة الواحدة 14 يوم، كما تضم شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 466×466 بكسل، المساحة الداخلية للساعة 32 جيجابايت بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، مقاومة للغبار والماء حتى عمق 50 متر.

مواصفات ساعة Honor Watch GS 3

التصميم والأبعاد الساعة تتميز بتصميمها الأنيق و العصري.

مصنوعة من مادة الفولاذ غير قابل للصدأ.

تحتوي على أزرار من الجنب للتشغيل والقفل.

وزن الساعة 44 جرام

طول الساعة 45.9 مم، عرض 45.9 مم، سمك 10.5 مم.

الساعة متوفرة باللون الأسود، الذهبي، الأزرق، الفضي. الشاشة الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 1.43 بوصة.

دقة الشاشة 466×466 بكسل.

النظام نظام التشغيل Pro­pri­etary OS. الذاكرة المساحة الداخلية للساعة 32 جيجابايت.

بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

البطارية البطارية من نوع ليثيوم أيون.

يصل حجمها 451 مللي امبير.

تستمر الشحنة الواحدة حتى 14 يوم. الاتصالات البلوتوث.

الواي فاي Wi-Fi.

GPS.

تقنية NFC.

المستشعرات قياس معدل الاكسجين في الدم.

التسارع.

البوصلة

قياس معدل ضربات القلب.

الجيروسكوب.

البارومتر. مميزات إضافية الساعة مزودة بسماعات خارجية.

كما أن الساعة مقاومة ضد الماء والغبار حتى عمق 50 متر.

تضم الساعة مجموعة من التطبيقات مثل مشغل الموسيقى، المنبه، تتبع حالة النوم.

تحتوي الساعة على 10 اوضاع للتمارين الرياضية.

سعر ساعة Honor Watch GS 3

من المقرر أن يتم إطلاق ساعة Honor Watch GS 3 في شهر فبراير القادم بالأسعار التالية: