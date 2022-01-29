هونر تؤكد عقد مؤتمرها في موعد عالمي MWC 2022

أعلنت شركة هونر الصينية عن موعد ومكان إقامة الحدث الخاص بها،والذي يتزامن مع توقيت المعرض التجاري السنوي للمؤتمر العالمي للجوال “MWC” في مدينة برشلونة الإسبانية، والذي سيقام بعد شهر تقريباً، والجدير ذكره أن شركة هونر تمتاز بأحدث المواصفات الفنية الرائعة من حيث المعالج والسعر المنافس ، وصاحبة علامة تجارية خاصة بها ، بعد أنفصالها بشكل رسمي عن شركة هواووي.

حدث عالمي يفتح تساؤلات كبيرة أمام شركة هونر

حسب بيان أصدرته شركة هونر اليوم ،أكدت على إطلاق حدث عالمي في 1PM CET باليوم الأول من المعرض، ليفتح هذا الإعلان أمام المهتمون العديد من الاستفسارات والتوقعات والتخيلات، التي يمكن أن يتم الإعلان عنها على خشبة مسرح معرض MWC 2022 في حدث عالمي.

وأشارت خلال صفحتها أن الحدث المنتظر يحمل أسم “The Power of Magic” والتى تُعد منها إشارة إلى سلسلة الهواتف الذكية المنتظرة، وهي إصدار Honor Magic، بالاظافة إلي التوسع في الحديث عن إصدارها الذي كشفت عنه منذ أيام وهو هاتف الاول Magic V القابل للطي، بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، والذي يُعد الأقوى في هواتف الأندرويد للعام 2022، مما يجعله منافسًا رئيسيًا لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3.

اليوم أصبح لدينا معلومات مؤكدة، عن موعد ومكان إطلاق الحدث الهام لشركة هونر، إلي أن الإعلان لم يحتوي علي أي تفاصيل أو حتي تلميحات بخصوص الحدث، لذلك ليس أمام مهتمون الهواتف سوي الانتظار للكشف عن ما تخبئه الشركة.