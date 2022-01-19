هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن

سمير زيادة

دخلت الشركة الهولندية لايت يير على خط المنافسة بقوة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث أعلنت الشركة عن طرحها سيارة كهربائية تعمل ببطارية خارقة، التي يمكن أن تسير بها لمدة شهر كامل بدون حاجة لإعادة شحنها ثانية، وهو ما يشكل خطوة نحو تبديد مخاوف بعض المستخدمين لهذا النوع من السيارات، وتعتبر طفرة في سوق عالم السيارات الذي يتجه نحوه الجميع بسرعة كبيرة.

هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن

سيارة كهربائية ببطارية خارقة

هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن
هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن

وأشارت الشركة الهولندية عبر موقعها الإلكتروني أنها تعمل على انتاج سيارتين كهربائيتين مع احدث تكنولوجيات العصر، وشحن البطارية لمدة شهر كامل بدون حاجة لإعادة الشحن، وقالت الشركة إن السيارة الأولى قد تم طرحها فعلًا في السوق باسم (Lightyear One) وتعمل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنها قادرة على تحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية من خلال غلاف السيارة من الخارج المزود بخمسة أمتار مربعة من الألواح الشمسية

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هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن
هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن

وأوضحت الشركة الى أن هذه الألواح يمكنها أن تعطي قدرة شحن بعد تعرضها لأشعة الشمس تستطيع السيارة أن تسير بها مسافة تصل الى 12 كيلو متر، وتبلغ قدرة السير بهذه السيارة من خلال الشحن 725 كم.

بحسب “العربية نت” يبلغ سعر السيارة 170 ألف دولار أمريكي وهي متاحة حاليا

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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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