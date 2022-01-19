هولندا تطرح سيارة كهربائية ببطارية خارقة تسير بها لمدة لشهر كامل دون حاجة لإعادة الشحن

دخلت الشركة الهولندية لايت يير على خط المنافسة بقوة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث أعلنت الشركة عن طرحها سيارة كهربائية تعمل ببطارية خارقة، التي يمكن أن تسير بها لمدة شهر كامل بدون حاجة لإعادة شحنها ثانية، وهو ما يشكل خطوة نحو تبديد مخاوف بعض المستخدمين لهذا النوع من السيارات، وتعتبر طفرة في سوق عالم السيارات الذي يتجه نحوه الجميع بسرعة كبيرة.

سيارة كهربائية ببطارية خارقة

وأشارت الشركة الهولندية عبر موقعها الإلكتروني أنها تعمل على انتاج سيارتين كهربائيتين مع احدث تكنولوجيات العصر، وشحن البطارية لمدة شهر كامل بدون حاجة لإعادة الشحن، وقالت الشركة إن السيارة الأولى قد تم طرحها فعلًا في السوق باسم (Lightyear One) وتعمل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنها قادرة على تحويل الطاقة الشمسية الى كهربائية من خلال غلاف السيارة من الخارج المزود بخمسة أمتار مربعة من الألواح الشمسية

وأوضحت الشركة الى أن هذه الألواح يمكنها أن تعطي قدرة شحن بعد تعرضها لأشعة الشمس تستطيع السيارة أن تسير بها مسافة تصل الى 12 كيلو متر، وتبلغ قدرة السير بهذه السيارة من خلال الشحن 725 كم.

بحسب “العربية نت” يبلغ سعر السيارة 170 ألف دولار أمريكي وهي متاحة حاليا