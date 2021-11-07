هواوي Huawei تتحدى الجميع بساعة Huawei Watch GT 3 بمظهرها الأنيق بمواصفات قياسية وسعر خيالي

أعلنت شركة هواوي Huawei بشكل رسمي عن إطلاق ساعة Huawei Watch GT3 الجديدة في جميع أنحاء العالم، هذه الساعة التي تحتوى على مجموعة من المواصفات الرائعة والقياسية، وأهم ما يميز ساعة Huawei Watch GT3 هو مظهرها الأنيق و الجذاب جدًا، تتوفر الساعة بنسختين الأولى بحجم 42 ملم والثانية بحجم 46 ملم، كما أن الساعة مزودة خوارزمية الذكاء الصناعي، وتضم الساعة مجموعة من التقنيات الحديثة من قياس الاكسجين ومعدل ضربات القلب، ومزود ببطارية قوية وشحن يستمر 7 أيام الساعة مقاومة للغبار والماء وتحمل الساعة مجموعة من المواصفات الرائعة التي سنذكرها لكم.

مواصفات ساعة Huawei Watch GT3 الجديدة

أهم الأشياء التي ميزت ساعة Huawei Watch GT3 هو مظهرها الخارجي العصري والانيق وهذا ما اتفق عليه الجميع ولكن هناك العديد من المميزات الأخرى التي تتواجد في الساعة فهي مليئة بالمواصفات الرائعة الأخرى مثل:

ساعة Huawei Watch GT3 الجديدة مقاومة للماء والغبار.

الساعة تم تصميمها بشكل أنيق جدًا مصنوعة من البلاستيك من الخلف، وهي فولاذ مقاوم ضد الصدأ.

كما أن الساعة يصل وزنها 35 جرام، بسمك 11 مم.

نظام التشغيل من نوع HarmonyOS 2.1 وهذه المرة الأولى التي يتم استخدام هذا النوع من الأنظمة في ساعات هواوي.

شاشة الساعة من نوع AMOLED، بدقة تصل إلى 466×466 بكسل، يصل حجمها 1.43 بوصة.

الذاكرة الداخلية للساعة 32 جيجابايت، بذاكرة عشوائية 4 جيجا رام.

البطارية يصل حجمها 455 mAh، شحن الساعة للنسخة HUAWEI Watch GT3 بحجم 46 يستمر حتى 14 يوم.

الساعة مزودة بمجموعة من المستشعرات التسارع، الجيروسكوب، قياس الاكسجين، قياس ضغط الجو.

كما أن الساعة تقيس حرارة الجلد.

ساعة Huawei Watch GT3 مزودة بمساعد رقمي مدمج.

بها ميكروفون ومكبر صوت لاستقبال المكالمات.

الساعة تدعم البلوتوث، تقنية NFC، GPS.

الساعة تدعم البلوتوث، تقنية NFC، GPS. الساعة مزودة بمجموعة من البرامج الرياضية التي تحافظ على اللياقة البدنية، وبعض البرامج المتعلقة بالصحة.

كما أنها مزودة بميزة True Sleep 5.0 التي تعمل على متابعة حالة الشخص أثناء النوم.

ساعة Huawei Watch GT3 الجديدة ستتوفر باللون الأسود والبني والبيج.

سعر ساعة Huawei Watch GT3 الجديدة

تعد ساعة Huawei Watch GT3 من أقوى الساعات التي قدمت هذا العام، كما أنها أصبحت متوفرة في معظم البلدان وفي الوطن العربي وسعر نسخة 64 ملم يصل إلى 300 دولار أمريكي، ما يعادل في جمهورية مصر العربية 4560 جنيه مصري، وداخل المملكة العربية السعودية 1699 ريال سعودي.