هواوي تُطلق ساعتها الذكية الجديدة HUAWEI WATCH Ultimate بمزايا استثنائية

أطلقت شركة هواوي عملاق التكنولوجية الصينية مجموعة من منتجاتها الجديدة، منتجات هواوي تنوعت بين هواتف ذكية، وهواتف قابلة للطي، وسماعات وجهاز لوحي، وحواسب محمولة، بالإضافة لساعتها الذكية الجديدة HUAWEI WATCH Ultimate، لتقدم لعشاق منتجاتها مجموعة متنوعة تنافس بها بقوة في سوق التكنولوجيا العالمي.

وكشف رئيس مجموعة هواوي بالشرق الأوسط من خلال كلمته عن رؤية الشركة في تقديم منتجات ذات قدرة تنافسية عالية بقوله “على الرغم من أن طريقنا إلى الأمام لا يزال مليئًا بالتحديات ، فإن استثمارنا في الابتكار لن يتغير ، ولن يتغير تصميمنا على مواصلة تطوير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. لن تتخلى هواوي أبدًا عن الأسواق الخارجية ، وسنظل ملتزمين ببناء علامة تجارية عالمية رفيعة المستوى. مع توفر جميع هذه الأجهزة الرائدة محليًا ، نحن حريصون على توفير تجربة مستخدم ذكية ورائدة في الصناعة لعملائنا”.

مواصفات ساعات HUAWEI WATCH Ultimate

تأتي ساعة هواوي الجديدة بشكل فاخر يمنحها سحر خاص، وتتميز بالأتي:

هيكل الساعة معدني سائل من الزركونيوم، مما يجعلها أقوى.

غلاف الساعة الزجاجي مصنوع من زجاج الياقوت، ليمنحها قوة ومتانة ومقاومة للإهتزاز.

الساعة لديها قدرة عالية لمقاومة الصوت والماء، حيث يمكنها تحمل حتى عمق 100 متر تحت الماء.

المزايا الفنية لساعة هواوي الجديدة

كما تتمتع ساعة HUAWEI WATCH Ultimate بالمزايا الفنية التالية:

عمر بطارية الساعة يصل إلى أسبوعين. توفر الساعة مراقبة لضربات القلب على مدار 24 ساعة. تتبع للنوم خلال ساعات الليل. تمنح الساعة لمرتديها 90 دقيقة من التمارين الرياضية بشكل يومي. تعمل الساعة بنظام متوافق مع أنظمة “أندرويد” و”IOS”.

سعر ساعة هواوي في السعودية

وتتوافر الساعة من خلال منصات هواوي عبر الانترنت، وكذلك تجار التجزئة المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال لونين هما الأسود Expedition Black، والأزرق Voyage Blue، وبسعر يبدأ من 2799 ريال سعودي.