هواوي تكشف عن مستشعر صحي ذكي بتقنية الرادار

أعلنت شركة هواوي عن طرح جهاز منزلي ذكي جديد يعتمد على تقنية متطورة تقوم على استخدام الرادار ذو الموجات المليمترية، يتميز هذا الجهاز بقدرته على مراقبة صحة ورفاهية المستخدمين بشكل دقيق وشامل، يعمل الجهاز من خلال تحليل البيانات الحيوية للمستخدمين، مما يتيح مراقبة مستمرة للعديد من المؤشرات الصحية مثل معدل ضربات القلب والتنفس، تهدف هذه التكنولوجيا إلى توفير رعاية صحية متكاملة في المنزل، مما يعزز من سلامة المستخدمين وراحتهم من خلال متابعة حالتهم الصحية بشكل يومي ودقيق.

مواصفات ومزايا المستشعر

يقدم المستشعر الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من المزايا التي تهدف إلى ضمان سلامة وراحة المستخدمين في منازلهم، ويبلغ سعره 195 دولارًا.

المجالات الرئيسية للكشف

يتميز المستشعر بثلاثة مجالات كشف رئيسية:

كشف السقوط والسقوط من السرير: يمكنه تحديد وضعية الإنسان ومعدل التنفس، مما يوفر راحة البال للأفراد الذين يهتمون بأحبائهم المسنين أو يسعون لتحسين عادات نومهم. كشف النوم: يتيح مراقبة أنماط النوم واكتشاف الغياب المطول عن السرير، مما يمكن أن يساعد في تحديد المشاكل الصحية المحتملة، يمكن للمستخدمين أيضًا وضع خطط للنوم وتلقي تنبيهات بشأن الأنماط غير العادية.

اكتشاف السقوط والتفاعل في حالات الطوارئ

يعد اكتشاف السقوط ميزة مهمة في جهاز هواوي، حيث يستطيع المستشعر التمييز بين السقوط في الحمامات وغرف النوم، يتم إرسال التنبيهات عبر قنوات متعددة، مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية القصيرة، والإشعارات الفورية، إلى جهات الاتصال المحددة، مما يسمح بالتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

التكامل مع الحلول الذكية للمنزل

يتكامل المستشعر بسلاسة مع حلول المنزل الذكية من هواوي، مما يوفر إمكانات إدراك الحركة الدقيقة، مثل التنفس، هذا يسمح بمزايا إضافية، مثل تعديلات الإضاءة التلقائية بناءً على الإشغال، مما يخلق بيئة مريحة وموفرة للطاقة.

الخصوصية والدقة

تعطي هواوي أولوية لخصوصية المستخدم، حيث تضمن تقنية الرادار ذات الموجات المليمترية عدم جمع أي صور أو أصوات، مما يجعلها آمنة للاستخدام في جميع أنحاء المنزل، كما يعمل المستشعر على ترشيح التداخل من الأشياء مثل المكانس الكهربائية الروبوتية لضمان الكشف الدقيق ومنع الإنذارات الكاذبة.

القيود والتوصيات

تم تصميم المستشعر ليكون جهاز كشف مساعد، ولا يمكنه ضمان السلامة الكاملة، كما أنه ليس جهازًا طبيًا ولا يمكنه تشخيص أو علاج الحالات الطبية، تبلغ مساحة التغطية القصوى للمستشعر 25 مترًا مربعًا، ويقتصر حاليًا على اكتشاف شخص واحد، تنصح هواوي بعدم استخدام المستشعر في المنازل التي تحتوي على حيوانات أليفة، حيث قد تؤدي حركتها إلى إرسال إنذارات كاذبة.