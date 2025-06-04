هواوي تكشف رسميًا موعد إطلاق سلسلة Pura 80.. تحمل كاميرا استثنائية

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن موعد إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Pura 80، حيث من المقرر أن يتم الكشف عنها يوم 11 يونيو الجاري في الصين، وتحديدًا في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت الصين المحلي.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور أكثر من عام على إطلاق سلسلة Pura 70، التي تم الكشف عنها في أبريل من العام الماضي، ما يشير إلى أن هواوي قد منحت نفسها بعض الوقت الإضافي لتطوير وتحسين الجيل الجديد، خاصة فيما يتعلق بالكاميرا.

تركيز كبير على الكاميرا في نسخة Ultra

وبحسب التسريبات والتقارير السابقة، فإن هاتف Pura 80 Ultra سيكون محط أنظار الجميع في هذا الحدث، بفضل ما يحمله من تقنيات تصوير متقدمة، حيث من المتوقع أن يأتي مزودًا بـ:

كاميرا رئيسية بمستشعر بحجم 1 إنش، يُرجح أن تكون مطورة داخليًا من قبل هواوي.

فتحة عدسة متغيرة تتيح للمستخدم التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة للحصول على صور احترافية.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط المشاهد الواسعة بأدق التفاصيل.

عدسة بيريسكوبية للتقريب البصري مع مستشعر كبير بحجم 1/1.3 إنش لتقديم أداء ممتاز في التصوير البعيد.

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هذه المواصفات تعكس بوضوح أن سلسلة Pura 80، وخاصة نسخة Ultra، ستقدم قفزة كبيرة في مجال التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهواتف الذكية، وهو ما أكدته هواوي ضمن الملصق التشويقي الرسمي الذي ركز على عنصر الكاميرا.

الكشف الرسمي قريبًا عن باقي المواصفات

حتى الآن، لم تكشف الشركة عن التفاصيل الكاملة للمواصفات التقنية الخاصة بالهواتف الجديدة، لكن من المتوقع أن تتضمن السلسلة عدة طرازات مثل:

Pura 80 العادي

Pura 80 Pro

Pura 80 Ultra

ويرجح أن تعمل هذه الهواتف بنظام HarmonyOS من هواوي، إلى جانب اعتمادها على شرائح معالجة محلية مثل Kirin 9000S أو ما هو أحدث.

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ترقب عالمي لسلسلة Pura 80

يتزايد الاهتمام العالمي بسلسلة Pura 80 خاصة مع نجاح سابقتها Pura 70، التي لاقت ترحيبًا كبيرًا في الأسواق الصينية والعالمية، رغم التحديات التي تواجهها هواوي في بعض الأسواق الدولية.

ويترقب عشاق التقنية وعشاق التصوير الفوتوغرافي على حد سواء ما ستقدمه هواوي في هذا الإطلاق المرتقب، الذي قد يعيد تشكيل خريطة المنافسة في سوق الهواتف الذكية الرائدة.