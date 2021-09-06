هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية المرتقب

قامت شركة هواوي بالإعلان رسمياً عن موعد إطلاق هاتفها العاصف Huawei nova 9، والذي تقرر له يوم 23 سبتمبر، والذي سيكون وحش الهواتف الذكية كما أطلق عليه البعض، حيث سيحتوي على مواصفات فريدة ورائدة، وهو من الفئة المتوسطة والشبابية.

هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية

وسوف يحمل هاتف هواوي الجديد عدداً من المواصفات الرائدة، كما أن سعره سيكون مناسباً، وجاءت مواصفات هاتف هواوي نوفا 9 على النحو التالي.

الإسم الرسمي للهاتف نوع الشاشة معدل التحديث مستشعر البصمة يدعم تصميم الكاميرات Huawei Nova 9 OLED 120 هرتز بالثانية أسفل الشاشة الشحن فائق السرعة يحاكي هواتف P50

كما أن بطاريف هاتف نوفا 9 سعتها 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، وبقدرة شحن سريع تصل إلى 120 وات، ونوع المعالج Kirin 9000 5G بالإضافة إلى معالج الرسوميات gpu Mali-G78 MP24، وبالنسبة إلى الذاكرة العشوائية فتصل إلى 12 جيجا، والذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت

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وحول سعر هاتف هواوي Nova 9 فجاء كما يلي: