هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية المرتقب

بواسطة إسلام عوض

قامت شركة هواوي بالإعلان رسمياً عن موعد إطلاق هاتفها العاصف Huawei nova 9، والذي تقرر له يوم 23 سبتمبر، والذي سيكون وحش الهواتف الذكية كما أطلق عليه البعض، حيث سيحتوي على مواصفات فريدة ورائدة، وهو من الفئة المتوسطة والشبابية.

هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية المرتقب

هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية

هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية المرتقب 1 6/9/2021 - 11:35 م

وسوف يحمل هاتف هواوي الجديد عدداً من المواصفات الرائدة، كما أن سعره سيكون مناسباً، وجاءت مواصفات هاتف هواوي نوفا 9 على النحو التالي.

هواوي تفاجئ الجميع بالعاصف Huawei nova 9 وحش الهواتف الذكية المرتقب 2 6/9/2021 - 11:35 م

الإسم الرسمي للهاتف نوع الشاشة معدل التحديث مستشعر البصمة يدعم تصميم الكاميرات
Huawei Nova 9 OLED 120 هرتز بالثانية أسفل الشاشة الشحن فائق السرعة يحاكي هواتف P50

كما أن بطاريف هاتف نوفا 9 سعتها 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، وبقدرة شحن سريع تصل إلى 120 وات، ونوع المعالج Kirin 9000 5G بالإضافة إلى معالج الرسوميات gpu Mali-G78 MP24، وبالنسبة إلى الذاكرة العشوائية فتصل إلى 12 جيجا، والذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت

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وحول سعر هاتف هواوي  Nova 9 فجاء كما يلي:

مصر السعودية الإمارات أما سعره في العراق
9500 جنيه 3000 ريال 2940 درهم 1.167.900 دينار



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.