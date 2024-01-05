هواوي تعود بقوة| مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra نجم العام الجديد 2024 بإمكانيات وتقنيات ممتازة ومناسب للفئة المتوسطة

قامت شركة هواوي بالإعلان رسمياً عن هاتفها الجديد Huawei Nova 12 Ultra والذي أطلقته نهاية ديسمبر 2023، وبالرغم من أن إمكانيات وقدرات الهاتف ممتازة إلا أن سعره يأتي ضمن الفئة المتوسطة، ولذلك فإن هواوي تتوقع أن يكتسح هذا الهاتف الأسواق العالمية والمحلية، وجاء الهاتف بألوان متعددة وتصميم جذّاب، وجاء تصميم الكاميرات بشكل بيضاوي ولامع ومحاط بحلقة فضية اللون.

مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra

مواصفات هاتف Huawei Nova 12 Ultra

كما جاء هاتف Huawei Nova 12 Ultra على غرار الإصدارات السابقة، بطبقة حماية قوية غير قابلة للكسر ومن زجاج Kunlus، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف هواوي الجديد نجم عام 2024، والتي جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة OLED مقياس الشاشة 6.76 بوصة معدل التحديث 120 هرتز جودة العرض Full HD+ الدقة 2776 × 1224 بيكسل زجاج الحماية Kunlus الألوان أبيض وأسود ورمادي

كما جاء هاتف هواوي Huawei Nova 12 Ultra بسمك 6.9 ملم، ووزن 198 جرام.

اقرأ أيضاً:

ومن مميزات هاتف Nova 12 Ultra، أنه جاء بكاميرا أمامية مزدوجة، إحداهما لتتبع التركيز وبدقة 60 ميجا بيكسل والثانية مقربة وبدقة 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية الرئيسية فجاءت بدقة 50 ميجا بيكسل، والبطارية بسعة 4600 مللي أمبيرن وقدرة الشحن السريع 100 وات، ويمكن شحن البطارية من صفر إلى 60% خلال 10 دقائق فقط.

معالج هاتف Nova 12 Ultra والذواكر

نوع المعالج Kirin 9000S.

دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر.

معالج الرسوميات Maleoon 910 MP4.

الرام 12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت و1 تيرا بايت.

نظام التشغيل من هواوي HarmonyOS 4.0.

ويبلغ سعر هاتف هواوي الجديد نحو 658 دولار وذلك لطراز 512 جيجا بايت، ويدعم الإتصال بالأقمار الصناعية، وشبكات الجيل الخامس 5g وتقنية Bluetooth 5.2.