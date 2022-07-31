هواوي تطلق هاتفها Huawei Mate 50 المنافس iPhone 14 Pro Max بميزات تنافسية وكاميرات أسطورية

تستعد شركة هواوي لإطلاق هاتفها الجبار Huawei Mate 50، حيث تتألق هواوي في إنتاج هواتفها الجديدة ذات الفئة العليا، التي وضعتها على عرش الهواتف الذكية، ولذلك قدمت الشركة هاتفها الرائد Huawei Mate 50، منافس آيفون 14 برو ماكس، ويأتي الهاتف حاملا مواصفات أسطورية وفوائد راسخة، وبفضل تقديرنا للهاتف Huawei Mate 50، سنعرض لكم من خلال هذا المقال أفضل وأهم المواصفات الثورية للهاتف وأهم مميزاته.

المواصفات الخيالية لهاتف Huawei Mate 50

أعلنت شركة هواوي التي تتخذ من الصين مقراً لها رسمياً عن هاتف Huawei Mate 50 الجديد، ويأتي الهاتف من سلسلة هواوي الأصلية التي تم إطلاقها في الأسواق العالمية، فلنلقِ نظرة على أهم مواصفات الهاتف التشويقية.

الشاشة والعتاد الداخلي:

تأتي الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED، تعمل بدقة 1080 × 2350 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مزود بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم EMUI 11.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Kirin 9000 5G يعمل بدقة تصنيع 5 نانومتر وسرعة ثماني النواة ومعالج رسومات الخاص بالألعاب Mali-G78 MP24 GPU.

الذاكرة الرامات:

ذاكرة اضافية NM نانو تصل إلى 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8/12 جيجا بايت

التخزين 256/512 جيجا بايت، UFS 3.1.

المزايا الأسطورية لكاميرات هاتف Huawei Mate 50

يضم هاتف Huawei Mate 50 المميز ثلاث كاميرا خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنية فائقة.

الكاميرا الأولي وهي الأساسية تعمل بدقة 64 ميجابيكسل، وهى كاميرا عريضة المخصصة للتثبيت البصري.

الكاميرا الثانية تعمل أيضا بدقة 16 ميجابيكسل، وهي Ultra Wide وهى كاميرا عريضة جدا المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

الكاميرا الثالثة تعمل أيضا بدقة 16ميجابيكسل، وهى كاميرا عريضة جدا المخصصة للتقريب البصري و العزل.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 4500 مللي أمبير، وهي مصنوعة من مادة الليثيوم بوليمر، وهي غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع، وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.

سعر هاتف Huawei Mate 50

سعر هاتف يبلغ سعر الهاتف ما يقارب من 1299 دولارًا، أي ما يعادل 24 ألف جنيها مصريا.

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