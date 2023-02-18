هواوي تطرح ساعتها الذكية المجهزة بسماعات لاسلكية بالأسواق العالمية

بعد طرحها بالصين منذ أشهر، أعلنت عملاق التكنولوجيا الصينية “هواوي” طرحها ساعتها الذكية المجهزة بسماعات لاسلكية Huawei Watch Buds بالأسواق العالمية، تصميم الساعة الفريد من نوعه بين جميع أنواع الساعات الذكية، أعطاها ميزة تنافسية عالية، فطريقة تخزين السماعات اللاسلكية أسفل الشاشة وشحنها في الوقت نفسه، جعلها أكثر عملية واعتمادية، وفي السطور التالية سنستعرض أهم مزايا ومواصفات ساعة هواوي الذكية الجديدة.

مواصفات Huawei Watch Buds

تتميز الساعة بالمواصفات الفنية والشكلية التالية:

الشاشة تعمل الساعة بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 1.43 بوصة، ودقة عرض 466×466 بكسل جسم الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، تأتي بلونين للسوار أسود وبني، والسوار مصنوع من الجلد بعرض 22 مليمتر وزن الساعة يبلغ وزن هواوي ووتش بودز 66.5 جرام، ويبلغ وزن زوج السماعات اللاسلكية 8 جرام برنامج التشغيل تعمل الساعة بنطام تشغيل هواوي (هارموني أو إس 3) HarmonyOS 3 عمر البطارية يصل إلى 3 أيام، وتعتبر مدة تشغيل جيدة إذا ما قورنت بالساعات الذكية التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد وير” الخاصة بجوجل، ساعات آبل الذكية، ولكنها مدة قصيرة إذا ما قورنت بساعات هواوي الأخرى التي تستمر إلى 14 يوم البلوتوث تعمل الساعة بتقينة البلوتوث 5.2 مدة عمل السماعات تتمكن سماعات الأذن اللاسلكية من العمل لمدة أربعة ساعات متواصلة أثناء تشغيل الصوتيات، أو ساعتين ونصف للمكالمات الهاتفية المصاحبة لميزة إلغاء الضوضاء مدة شحن السماعة يستغرق شحن السماعة من خلال الشاحن المغناطيسي حوالي 100 دقيقة

المواصفات الصحية لساعة هواوي المزودة بسماعات لاسلكية

يمكن للساعة مراقبة معدل النبض وضربات القلب.

قياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2.

مراقبة النوم وجودة.

فحص الرجفان الأذيني لمعدل ضربات القلب.

قراءات تخطيط القلب ECG.

إدارة الضغط.

توفر الساعة 80 وضعاً للتمارين الرياضية.

سعر ساعة Huawei Watch Buds

الطرح المبدئي بالأسواق الأوربية بلغ سعره 450 جنيه استرليني، ومن المنتظر أن تصل لباقي الأسواق العالمية في وقت قريب.