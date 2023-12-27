قامت شركة هواوي منذ ساعات قليلة بإطلاق سلسلة هواتفها Nova 12 والتي تنافس بها هواتف كبرى الشركات الأخرى مثل هواتف شركة سامسونج وشاومي وغيرهما، ومن ضمن هواتف هذه السلسلة هاتف نوفا 12 الإصدار الأقل في تلك السلسلة، وبالرغم من أنه أقل إصدار إلا أنه يتمتع بتصميمه الشبابي والعصري والمواصفات القوية.

هواوي تضرب من جديد بسلسلة هواتف Nova 12 قاهرة هواتف سامسونج وشاومي

مواصفات هاتف Huawei Nova 12

كما أن هواتف Nova 12 تعمل جميعها بمعالج شركة هواوي Kirin، وتتميز هواتف هواوي الجديدة بأنها من الفئات المتوسطة صديقة الميزانية، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Huawei Nova 12 والتي جاءت وفق ما يلي.

اقرأ معنا:

نوع الشاشة OLED مقاس الشاشة 6.7 بوصة جودة العرض Full HD + الدقة 2412 × 1080 بيكسل معدل التحديث 120 هرتز نوع المعالج Kirin 830 دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر ويدعم 4G فقط

العتاد الداخلي لهاتف Nova 12

سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت.

البطارية جاءت بسعة 4600 مللي أمبير.

الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 00 وات.

الكاميرات