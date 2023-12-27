تقنية

هواوي تضرب من جديد بسلسلة هواتف Nova 12 قاهرة هواتف سامسونج وشاومي

خالد عسر

قامت شركة هواوي منذ ساعات قليلة بإطلاق سلسلة هواتفها Nova 12 والتي تنافس بها هواتف كبرى الشركات الأخرى مثل هواتف شركة سامسونج وشاومي وغيرهما، ومن ضمن هواتف هذه السلسلة هاتف نوفا 12 الإصدار الأقل في تلك السلسلة، وبالرغم من أنه أقل إصدار إلا أنه يتمتع بتصميمه الشبابي والعصري والمواصفات القوية.

هواوي تضرب من جديد بسلسلة هواتف Nova 12 قاهرة هواتف سامسونج وشاومي

هواوي تضرب من جديد بسلسلة هواتف Nova 12 قاهرة هواتف سامسونج وشاومي

مواصفات هاتف Huawei Nova 12

كما أن هواتف Nova 12 تعمل جميعها بمعالج شركة هواوي Kirin، وتتميز هواتف هواوي الجديدة بأنها من الفئات المتوسطة صديقة الميزانية، وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Huawei Nova 12 والتي جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة OLED
مقاس الشاشة 6.7 بوصة
جودة العرض Full HD +
الدقة 2412 × 1080 بيكسل
معدل التحديث 120 هرتز
نوع المعالج Kirin 830
دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر ويدعم 4G فقط

العتاد الداخلي لهاتف Nova 12

  • سعة الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت.
  • البطارية جاءت بسعة 4600 مللي أمبير.
  • الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 00 وات.

الكاميرات

  • إعدادات الكاميرا ثلاثية.
  • المستشعر الأساسي 50 ميجا بيكسل.
  • عدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بيكسل.
  • كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل.
  • كاميرا أمامية 60 ميجا بيكسل.
  • ماسح بصمات أسفل الشاشة.
  • نظام التشغيل HarmonyOS 4.
  • السعر يبدأ من 420 دولار.
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عن الكاتب:
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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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