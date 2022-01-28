هواوي تستعد لطرح سلسلة هواتف P50 Pocket بمواصفات رائعة وسعر خيالي

أسامة فؤاد

أعلنت اليوم شركة هواوي الصينية عن اعتزامها طرح سلسلة هواتف P50 Pocket الذكية الحديثة، حيث من المقرر أن يتم قريبا طرح هاتفي P50 Pro و P50 Pocket للبيع في كافة الأسواق بجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

هواوي تستعد لطرح سلسلة هواتف P50 Pocket بمواصفات رائعة وسعر خيالي 1 28/1/2022 - 6:29 م

مواصفات هواتف P50 Pocket

والآن نستعرض معا هواتف P50 Pocket الجديد الذي سيتم طرحه في الاسواق قريبا:

  • تصميم صدفي قابل للطي مع مفصلة متعددة الأبعاد تدعم عدم وجود فجوة مرئية عند الإغلاق.
  • شاشة الهاتف الخارجية تأتي بتصميم دائري على غطاء الجهاز بقياس 1 بوصة، حتى تستطيع التفاعل مع الاشعارات التي تصلك.
  • الهاتف به كاميرا ثلاثية، حيث أن الكاميرا الرئيسية تكون 40 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الطيف بدقة 32 ميجابكسل، لتحصل على صور بدقة عالية جدا.
  • الهاتف مزود بشاشة مرنة داخلية من نوع  OLED، بقياس 6.9 بوصة.
  • جودة الشاشة عرض Full HD +، تبلغ دقتها عرض 1080  2640 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتزا، وتقنية HDR10+.
  • الهاتف به نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير الامامية، لالتقاط صور السيلفي بدقة مميزة.
  • تدعم معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز.
  • معالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888.
  • تدعم شبكات الجيل الرابع 4G.
  • الهاتف به ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.
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سعر هواتف P50 Pocket

  • الاصدار العادي: ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت: بسعر 22 ألفا و800 جنيه مصري.
  • الاصدار المميز تأثيرا مرئيا مع تألق شبيه بالماس، نسخة 12 + 512 جيجابايت: بسعر 28 ألف جنيه مصري.
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أسامة فؤاد

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.


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