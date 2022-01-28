هواوي تستعد لطرح سلسلة هواتف P50 Pocket بمواصفات رائعة وسعر خيالي

أنا أسامة، أعمل كصحفي في جريدة المصري الآن وقبلها في عدد من الصحف الأخرى، وعملت كمراسل في قناة MEC، والآن مراسل لبرنامج "ملاعبنا المصرية" على قناة مصر الحياة.