هواوي تتحدى بهاتفها الحديث Huawei Enjoy 50 Pro وحش الفئة المتوسطة بتقنيات ممتازة
قامت شركة هواوي بإزاحة النقاب بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Huawei Enjoy 50 Pro، والذي تستهدف به الفئة المتوسطة، وقامت عملاق التكنولوجيا بتزويد أحدث هواتفها بتقنيات ممتازة، كما كشفت أيضاً عن إطلاقها لساعة رائدة جديدة Watch 3 Pro New، بمواصفات هائلة.
مواصفات هاتف Huawei Enjoy 50 Pro
وفيما يلي يعرض موقع نجوم مصرية لمتابعية أبرز مواصفات هاتف Huawei Enjoy 50 Pro، والتي جاءت وفق ما يلي.
|الشاشة تأتي من نوع
|IPS LCD
|مقاس الشاشة
|6.7 بوصة
|الدقة
|1080 × 2388 بيكسل
|الجودة
|FHD+
|معدل التحديث
|90 هرتز
|مكان الكاميرا الأمامية
|منتصف أعلى الشاشة
|نظام التشغيل
|HarmonyOS 2
|المعالج متطور من إنتاج شركة
|كورالكوم الأمريكية
|نوع المعالج
|Snapdragon 680
|معالج الرسوميات
|Adreno 610
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مواصفات الرام والبطارية
- الرام 8 جيجا بايت.
- الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.
- الواي فاي مزدوج النطاق.
- البلوتوث Bluetooth v5.0.
- منفذ الشحن USB Type-C.
- البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات.
- مدة شحن 50% من البطارية 30 دقيقة فقط.
كاميرات هاتف هواوي إنجوي 50 برو
وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم طرح هاتف هواوي Enjoy 50 Pro في الأسواق العالمية، كما يأتي الهاتف بكاميرا ثلاثية، ويأتي المستشعر الأساسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة أخرى للعمق وثالثة للماكرو، ودقة كل منهما 2 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي فتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل.