هواوي تبدع وتتحدى بسلسلة هواتفها Nova 10 الأسطورية

خلال الآونة الأخيرة كشفت شركة هواوي عن سلسلتها الأسطورية Nova 10، والتي تضم هاتفين اثنين هما Nova 10 و Nova 10 pro وينتمي الهاتفان إلى الفئة المتوسطة بحيث يمكن للأشخاص من تلك الفئات شراء أياً من هذين الهاتفين، ووصفت هواوي الهاتفين بأنهما صديقا الميزانية، كما يوجد تشابه كبير بين مواصفات الهاتفين، ويختلفان في الكاميرا الأمامية والبطارية والأسعار.

مواصفات سلسلة Nova 10

نوع الشاشة OLED مقاس الشاشة 6.67 بوصة الجودة +FHD نوع المعالج Snapdragon 778 دقة الكاميرات 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 60 ميجا بيكسل، وفي نسخة برو يوجد كاميرا أخرى 8 ميجا بيكسل البطارية 4000 مللي أمبير بالنسخة العادية و4500 مللي أمبير بنسخة برو الشحن السريع 66 وات بالنسخوة العادية و100 وات بنسخة برو سعر النسخة العادية 403 دولار للطراز الأقل سعر نسخة برو 552 دولار لطراز 128 جيجا بايت

اقرأ معنا:

مميزات سلسلة هواوي الحديثة نوفا 10

• أن السلسلة تدعم شبكات 4 جي ،أي أن الهاتف داعم لفئة الجيل الرابع.

• يوجد بالهاتف بصمة داخل الشاشة.

• ذاكرة الرامات تصل إلى 8 جيجا.

• سعر الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة وفي متناول الجميع.

• حجم الشاشة ذو مساحة كبيرة.

من عيوب سلسلة هواوي الجديدة

تم ملاحظة بعض العيوب في سلسلة هواوي الجديدة نوفا 10، ولكن تلك العيوب يمكن تفاديها:

• غير مرفق بالهاتف سماعة أذن.

• لا تدعم تلك السلسلة إمكانية توسيع الذاكرة بكارت تخزين إضافي.