تقنية

هواوي تبدع وتتحدى بسلسلة هواتفها Nova 10 الأسطورية

خالد عسر

خلال الآونة الأخيرة كشفت شركة هواوي عن سلسلتها الأسطورية Nova 10، والتي تضم هاتفين اثنين هما Nova 10 و Nova 10 pro وينتمي الهاتفان إلى الفئة المتوسطة بحيث يمكن للأشخاص من تلك الفئات شراء أياً من هذين الهاتفين، ووصفت هواوي الهاتفين بأنهما صديقا الميزانية، كما يوجد تشابه كبير بين مواصفات الهاتفين، ويختلفان في الكاميرا الأمامية والبطارية والأسعار.

Huawei Nova 10

مواصفات سلسلة Nova 10

نوع الشاشة OLED
مقاس الشاشة 6.67 بوصة
الجودة +FHD
نوع المعالج Snapdragon 778
دقة الكاميرات 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 60 ميجا بيكسل، وفي نسخة برو يوجد كاميرا أخرى 8 ميجا بيكسل
البطارية 4000 مللي أمبير بالنسخة العادية و4500 مللي أمبير بنسخة برو
الشحن السريع 66 وات بالنسخوة العادية و100 وات بنسخة برو
سعر النسخة العادية 403 دولار للطراز الأقل
سعر نسخة برو 552 دولار لطراز 128 جيجا بايت

هواوي تنافس بقوة بسلسلة nova 10 الجبّارة بمواصفات خارقة وكاميرا سيلفي 60 ميجا بيكسل

تسريب مواصفات Huawei Nova 10 و Nova 10 Pro قبل الإعلان الرسمي المقرر في 4 يوليو

اقرأ معنا:

مميزات سلسلة هواوي الحديثة نوفا 10

• أن السلسلة تدعم شبكات 4 جي ،أي أن الهاتف داعم لفئة الجيل الرابع.
• يوجد بالهاتف بصمة داخل الشاشة.
• ذاكرة الرامات تصل إلى 8 جيجا.
• سعر الهاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة وفي متناول الجميع.
• حجم الشاشة ذو مساحة كبيرة.

Huawei Nova 10 و Huawei Nova 10 Pro

من عيوب سلسلة هواوي الجديدة

تم ملاحظة بعض العيوب في سلسلة هواوي الجديدة نوفا 10، ولكن تلك العيوب يمكن تفاديها:

• غير مرفق بالهاتف سماعة أذن.
• لا تدعم تلك السلسلة إمكانية توسيع الذاكرة بكارت تخزين إضافي.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    كم السعر

    الرد
  2. رابح يقول

    ابعثون هواوي

    الرد