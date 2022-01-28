هواوي تبدأ طرح الإصدار العالمي من سلسلة P50.. أسعار ومواصفات

أعلنت شركة هواوي Huawei، اليوم رسميا عن بدء توفر الإصدار العالمي من هواتفها الذكية الرائدة الحديثة، حيث ستبدأ مرحلة البيع الأولى من هاتفي P50 Pro و P50 Pocket في الأسواق بجميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتميز هاتف هواوي P50 Pocket بتصميم صدفي قابل للطي مع مفصلة متعددة الأبعاد تدعم عدم وجود فجوة مرئية عند الإغلاق، وتأتي الشاشة الخارجية بتصميم دائري على غطاء الجهاز بقياس 1 بوصة، تتيح لك التفاعل مع الإشعارات وأدوات التحكم والكاميرات.

سعر ومواصفات هاتف هواوي P50 Pocket

ويتكون إعداد الكاميرا الثلاثية في هاتف هواوي P50 Pocket من كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الطيف بدقة 32 ميجابكسل لتعزيز عرض الألوان.

ويتمتع هاتف P50 Pocket، بشاشة داخلية مرنة من نوع OLED، بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها عرض 1080 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتزا، وتقنية HDR10+، تدعم معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز، تحتوي على نوتش على شكل ثقب مخصص لكاميرا التصوير السيلفي.

وزودت هواوي هاتف P50 Pocket بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف هواوي P50 Pocket، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدة 66 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم EMUI 12.

وسيكون هاتف هواوي P50 Pocket متاحاً في نوعين مختلفين، الإصدار العادي الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر باللون الأسود أو الأبيض مقابل سعر 1،299 يورو (أي ما يعادل 22 ألفا و800 جنيه.