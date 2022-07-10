هواوي أبدعت.. مقارنة بين سعر ومواصفات هاتف Nova 10 وNova 10 Pro،

أعلنت شركة هواوي Huawei عن مفاجأة قوية لإطلاقها لهاتفين جديدين من سلسلة هواتف Nova، وهما Nova 10 وNova 10 Pro، وهما يشتركان في مواصفات مماثلة تتناسب مع عشاق هواتف الفئة المتوسطة، وفي السطور التالية سوف نوضح كافة مواصفات الهاتفين مع السعر.

مواصفات هاتف هواوي Nova 10

يأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يأتي مع عدد ثلاثي للكاميرا للتصوير الفوتوغرافي، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل متصلة بمستشعر فائق الاتساع بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية رائعة بدقة 60 ميجابكسل.

يدعم معالج الفئة المتوسطة من كوالكوم Snapdragon 778، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

يتميز ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS .

يبدأ سعره من 403 دولارات (أي ما يعادل 7900 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 128 جيجابايت، و447 دولار (أي ما يعادل 8400 جنيه مصري)، لإصدار بسعة 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف Nova 10 Pro

يأتي بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة ”FHD+، تبلغ دقتها 1200×2652 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يتميز بكاميرا خلفية متطابقة أيضا مع الإصدار الأساسي، ومع ذلك، يمتاز هذا الطراز بكاميرا أمامية مزدوجة موجودة داخل نوتش على شكل حبة، الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 60 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا العمق بدقة 8 ميجابكسل.

يأتي ببطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات.

يبدأ سعره من 552 دولارًا (أي ما يعادل 10400 جنيه مصري) لمتغير 128 جيجابايت، ومقابل سعر 597 دولارًا (أي ما يعادل 11200 جنيه مصري) لمتغير بسعة 256 جيجابايت.