لعشاق الفخامة.. تسريبات جديدة بشأن هواتف iPhone 14 الرائعة وحش أبل القادم

من المتوقع أن تُعلن شركة أبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية عن وحش الشركة القادم iPhone 14 خلال الشهر القادم، وبحسب التسريبات الحديثة فإن السلسلة سوف تأتي بخيارات ألوان جديدة، وسط متابعة كبيرة من العديد من عشاق الشركة الرائدة لتصنيع الهواتف، ولاسيما بعد التسريبات التي تم تداولها بالإمكانات العالية والمميزة للسلسلة الجديدة.

هواتف iPhone 14

وبناء على التسريبات التي تم تداولها، فإن شركة أبل Apple قد تعيد خيار اللون الأرجواني أو البنفسجي لهواتفها الجديدة التي تصدر الشهر القادم، وذلك إلى جانب الألوان العادية، وأنه سوف يتوفر iPhone 14 mini و iPhone 14 بعدد من الألوان الجذابة.

ألوان هواتف أيفون 14

من المتوقع أن تتوفر هواتف أيفون 14 بعدد من الألوان الجذابة كما يلي:

الأسود.

الأبيض.

الأزرق.

الأحمر.

الأرجواني، وهو اللون الجديد الذي يُصدر في السلسلة الجديدة للشركة.

اللون الأرجواني

أشارت إحدى مشاركات “Weibo” التي ظهرت مؤخراً أن اللون الأبيض وكذلك الأسود لهواتف أيفون 14 مثل Starlight و Midnight على التوالي، أم بالنسبة لهواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، فمن المحتمل أن يأتيان بخيارات الألوان الفضية والجرافيت والأرجوانية والذهبية، ويبدو للجميع أن اللون الأرجواني هو اللون الجديد.

والجدير بالذكر أن ملاحظة اللون الأرجواني ليس جديد تماماً، ولكن شركة أبل أطلقت في سلسلة iPhone 12 ذلك اللون الرائع، ولكن لم يكن اللون متاحاً في سلسلة iPhone 13، ولكن من المحتمل أن يتم طرح اللون من جديد في سلسلة أيفون 14.

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