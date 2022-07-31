فيديو يُظهر ميزة رائعة قادمة في شاشة هواتف iPhone 14

كشفت تقارير حديثة أن هواتف iPhone 14 القادمة من طرازي iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، سوف تحصل على ميزة رائعة طال انتظارها من قبل العديد من المستخدمين لسنوات، وهي ميزة always-on mode أو ما يعرف ب “ الشاشة التي تعمل دائما”، والتي سوف نكشف عن تفاصيل هامة في هذا المقال.

شاشة هواتف iPhone 14

أظهر مقطع فيديو من موقع 9to5Mac الطريقة التي سوف تعمل بها هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عند حصولها على الميزة الرائعة “always-on mode”، والتي سوف يتيح عرض مستويات البطارية، والطقس والإنذارات والتقويمات والعديد من المعلومات الأخرى، بينما تظل الشاشة عند مستوى سطوع منخفض.

ميزة always-on mode

تُساعد ميزة always-on mode أو الشاشة التي تعمل دائماً، حيث تعمل على تمكين إعداد من أجل إخفاء البيانات الحساسة من الظهور على الشاشة أثناء القفل، وذلك بالإضافة إلى السماح بروؤية معلومات سريعة عند قفل الهاتف، كما أنها تُساعد على إطالة عمر البطارية.

أوضح الفيديو أنه يوجد دليلاً في الكود الخاص بنظام التشغيل iOS 16 على هواتف آيفون، يؤكد على أن خلفيات النظام معدة لتلك الميزة الرائعة وهي ميزة العرض الدائم، حيث أن الشاشة تتحول للون الأسود، ولكنها في نفس الوقت تسمح برؤية الوقت والإشعارات ونسبة البطارية.

ومن المتوقع أن هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max سوف تحتوي على شاشات تسمح بمعدل تحديث رائع يبدأ من 1 هرتز، مما يعد مؤشر كبير على أن تلك الميزة سوف تأتي بالفعل مع الهواتف.

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work… 👀📱 Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible. (via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR — AppleTrack (@appltrack) July 29, 2022

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وكان أحد القيود التي منعت وصول تلك الميزة الرائعة على هواتف آيفون العام الماضي، هي أن الهواتف قادرة فقط على تقليص معدل التحديث إلى 10 هرتز، حيث أن ذلك هو سبب عدم توفر ميزة الشاشة التي تعمل بشكل دائم.