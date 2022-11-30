لعشاق التصوير.. تسريبات جديدة بشأن مستشعرات الصور في هواتف 15 iPhone

كشف تقرير جديد يدعي أن شركة سوني Sony الشهيرة، سوف تزود شركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية بأحدث مستشعرات الصور لهواتف آيفون 15 iPhone القادمة، ولكنه لم يتم إنتاج المستشعر المعني حتى الآن من قبل شركة سوني، حيث يُقال أنه سوف يتم تصنيعه في مصنع Sony في Nagasaki، وفقاً لما نشره موقع gadgets360.

مستشعرات سوني في هواتف 15 iPhone

أشار تقرير صادر عن Nikkei Asia أن سلسلة هواتف آيفون 15 القادمة سوف تحتوي على مستشعر الصور المتقدم من الشركة اليابانية سوني، حيث أشارت التسريبات أن مستشعر الصورة الجديد سوف يتميز بضعف مستوى إشارة التشبع في كل بكسل، مقارنة بالمستشعرات التقليدية.

التقاط الوجه بشكل واضح

من المفترض أن يكون مستشعر الصورة الجديد في هواتف 15 iPhone قادراً على التقاط الضوء مع تقليل التعرض المفرط أو التعرض الناقص له، حيث يُقال أن تلك الميزات الجديدة في المستشعر سوف تمكن الصورة من التقاط وجه الشخص بشكل واضح حتى في مواجهة الإضاءة الخلفية الساطعة.

والجدير بالذكر أن شركة سوني قد نجحت في السيطرة على حوالي 44% من سوق مستشعرات الصور CMOS في عام 2021، بينما جاءت شركة سامسونج في المركز الثاني بنسبة 18.5%، وأعلنت الشركة اليابانية خلال الفترة القليلة الماضية على إنفاقها نحو 900 مليار ين ياباني على مستشعرات الصور في عام 2023.

قد يحتوي هاتف iPhone 15 Pro على إطار من التيتانيوم مع حواف مستديرة، كما أنه من الممكن أن يحتوي الهاتف الحديث على أزرار الحالة الصلبة، بالإضافة إلى ثلاثة محركات Taptic.

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