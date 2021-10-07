اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro
أطلقت شركة شاومي متعددة الجنسيات سلسلة من هواتف شاومي نوت والتي تحمل اسم شاومي نوت 10، والتي منها Redmi Note 10، و Redmi Note 10S، و Redmi Note 10 pro ،سلسلة هواتف ذكية أطلقت شاومي رابع شركة عالمية في صناعة الهواتف الذكية وتطبيقاتها، والتي توسعت عالميا بالخارج، وأصدرت هواتف “مي” و “ريدمي نوت”، كما حصلت عام 2019 على الشراكة مع مجموعة “غيه تي دي” وفي فبراير 2021 طرحت شاومي ريدمي كي 40، وكي 40 برو، وكي 40 برو+.
سلسة هواتف شاومي Note
أنتجت شركة شاومي الكثير من المنتجات، أثبتت نجاحها وقدرتها في التميز في عالم هواتف أندرويد، وبأسعار مميزة للهواتف تقترب من حد التكلفة، وتُعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتتضمن هواتف شومي نوت الحديثة ثلاث أنواع وهم:
- هاتف Redmi Note 10
- هاتف Redmi Note 10 Pro
- وهاتف Redmi Note 10S
الفرق بين هواتف شاومي نوت xiaomi note الثلاثة
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|Redmi Note 10 Pro
|Redmi Note 10S
|الهاتف والشاشة
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|البطارية
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|التخزين وذاكرة الوصول العشوائي
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا السلفي
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|نظام التشغيل
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|ألوان الهاتف
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صور هواتف شاومي نوت
- صورة شاومي نوت 10
- صورة شاومي نوت برو
- صورة هاتف شاومي نوت 10 أس
اختلافات واضحة بين الهواتف الثلاثة في الحجم والابعاد والذاكرة المستخدمة وكذلك دقة الكاميرات الخلفية والسلفي.