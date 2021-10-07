اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro

بواسطة فاطمة الخولي

أطلقت شركة شاومي متعددة الجنسيات سلسلة من هواتف شاومي نوت والتي تحمل اسم شاومي نوت 10، والتي منها Redmi Note 10، و Redmi Note 10S، و Redmi Note 10 pro ،سلسلة هواتف ذكية أطلقت شاومي رابع شركة عالمية في صناعة الهواتف الذكية وتطبيقاتها، والتي توسعت عالميا بالخارج، وأصدرت هواتف “مي” و “ريدمي نوت”، كما حصلت عام 2019 على الشراكة مع مجموعة “غيه تي دي” وفي فبراير 2021 طرحت شاومي ريدمي كي 40، وكي 40 برو، وكي 40 برو+.

أزرق بحر عميق (أزرق محيطي) ، أسود ظل (رمادي أونيكس) ، (أبيض ثلجي) أبيض حصوي

سلسة هواتف شاومي Note

أنتجت شركة شاومي الكثير من  المنتجات، أثبتت نجاحها وقدرتها في التميز في عالم هواتف أندرويد، وبأسعار مميزة للهواتف تقترب من حد التكلفة، وتُعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم،  وتتضمن هواتف شومي نوت الحديثة ثلاث أنواع وهم:

  • هاتف Redmi Note 10
  • هاتف Redmi Note 10 Pro
  • وهاتف Redmi Note 10S

الفرق بين هواتف شاومي نوت xiaomi note  الثلاثة

  • Redmi Note 10
 Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S
الهاتف والشاشة
  • وزن الهاتف: 178.8 جرام
  • مقاس الشاشة: 6.43 بوصة AMOLED
  • أبعاده ( الارتفاع 160.5  ملم، العرض 74.5 ملم، السمك 8.3 ملم.
  • نحيف وخفيف
  • وزن الهاتف: 193 جرام
  • مقاس الشاشة: 6.67 بوصة AMOLED
  • الهاتف اخف وزن وارق بالمقارنة مع هاتف Redmi Note 9 Pro
  • أبعاده 164×76.5×8.1 ملم
  • وزن الشاشة: 178.8 جرام
  • المقاس: 6.3 بوصة بدقة FHD
  • الشاشة بها ثقب صغير
البطارية
  • بطارية سعة 5000 مللي أمبير/ الساعة
  • شحن سريع بقدرة 33 وات
  • بطارية سعة 5020
  • الشحن السريع بقوة 33 واط
  • بطارية سعة 5000 مللي أمبير
  • الشحن السريع بقوة 33 واط
التخزين  وذاكرة الوصول العشوائي
  •  128 جيجابايت 6 جيجابايت
  • 128 جيجابايت 4 جيجابايت
  • 64 جيجا بايت
  • إصدار بذاكرة سعة 128 جيجا بايت، من نوع UFS 2.2، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.
  • ذاكرة بسعة 64 جيجا بايت، من نوع UFS 2.2، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.
  • ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت
  • ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت
الكاميرا الخلفية
  1. الكاميرا الرئيسية: 48 ميجابكسل
  2. كاميرا بزاوية واسعة: 8 ميجابكسل
  3. كاميرا ماكرو: 2 ميجا بيكسل
  4. كاميرا عمق: 2 ميجابيكسل
  1. الكاميرا الرئيسية: بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9
  2. كاميرا بزاية واسعة: بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2
  3. كاميرا ماكرو: 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4
  4. كاميرا بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4
  1. كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل
  2. كاميرا بزاوية عريضة 64 ميجابكسل
  3. كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل
  4. كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل
الكاميرا السلفي
  • بدقة 13 ميجابكسل
  • فتحة العدسة f / 2.45
  • كاميرا بدقة 16 ميجا بكسل
  • بفتحة عدسة F/2.5
  • كاميرا  بدقة 64 ميجابكسل
نظام التشغيل
  • Android 11
  • MIUI 12.5
  • نظام تشغيل اندرويد 11
  • واجهة شاومي الأحدث الـ MIUI 12
  • Android 11
  • MIUI 12.5
ألوان الهاتف
  • أسود الظل (رمادي أونيكس)
  • أبيض ثلجي (أبيض حصوي)
  • أخضر مائي (أخضر بحيرة)
  • اللون الرمادي
  • واللون الأزرق
  • وباللون البرونز
  • أزرق بحر عميق (أزرق محيطي)
  • أسود ظل
  • (رمادي أونيكس)
  • (أبيض ثلجي)
  • أبيض حصوي
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صور هواتف شاومي نوت

  •  صورة شاومي نوت 10
اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro
اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro
  • صورة شاومي نوت برو

اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro

  • صورة هاتف شاومي نوت 10 أس
اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro
اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro

اختلافات واضحة بين الهواتف الثلاثة في الحجم والابعاد والذاكرة المستخدمة وكذلك دقة الكاميرات الخلفية والسلفي.



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فاطمة الخولي

كاتبة محررة، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، اعشق الصحافة الإلكترونية، وكتابة الأخبار في شتى المجالات، ونقل المعلومة بكل حيادية وصدق، أكتب في اكثر من موقع إلكتروني.

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