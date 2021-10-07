اختلافات سلسة هواتف شاومي Note .. الفرق بين Redmi Note 10S، 10، 10 pro

أطلقت شركة شاومي متعددة الجنسيات سلسلة من هواتف شاومي نوت والتي تحمل اسم شاومي نوت 10، والتي منها Redmi Note 10، و Redmi Note 10S، و Redmi Note 10 pro ،سلسلة هواتف ذكية أطلقت شاومي رابع شركة عالمية في صناعة الهواتف الذكية وتطبيقاتها، والتي توسعت عالميا بالخارج، وأصدرت هواتف “مي” و “ريدمي نوت”، كما حصلت عام 2019 على الشراكة مع مجموعة “غيه تي دي” وفي فبراير 2021 طرحت شاومي ريدمي كي 40، وكي 40 برو، وكي 40 برو+.

سلسة هواتف شاومي Note

أنتجت شركة شاومي الكثير من المنتجات، أثبتت نجاحها وقدرتها في التميز في عالم هواتف أندرويد، وبأسعار مميزة للهواتف تقترب من حد التكلفة، وتُعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتتضمن هواتف شومي نوت الحديثة ثلاث أنواع وهم:

هاتف Redmi Note 10

هاتف Redmi Note 10 Pro

وهاتف Redmi Note 10S

الفرق بين هواتف شاومي نوت xiaomi note الثلاثة

Redmi Note 10 Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10S الهاتف والشاشة وزن الهاتف: 178.8 جرام

مقاس الشاشة: 6.43 بوصة AMOLED

أبعاده ( الارتفاع 160.5 ملم، العرض 74.5 ملم، السمك 8.3 ملم.

نحيف وخفيف وزن الهاتف: 193 جرام

مقاس الشاشة: 6.67 بوصة AMOLED

الهاتف اخف وزن وارق بالمقارنة مع هاتف Redmi Note 9 Pro

أبعاده 164×76.5×8.1 ملم وزن الشاشة: 178.8 جرام

المقاس: 6.3 بوصة بدقة FHD

الشاشة بها ثقب صغير البطارية بطارية سعة 5000 مللي أمبير/ الساعة

شحن سريع بقدرة 33 وات بطارية سعة 5020

الشحن السريع بقوة 33 واط بطارية سعة 5000 مللي أمبير

الشحن السريع بقوة 33 واط التخزين وذاكرة الوصول العشوائي 128 جيجابايت 6 جيجابايت

128 جيجابايت 4 جيجابايت

64 جيجا بايت إصدار بذاكرة سعة 128 جيجا بايت، من نوع UFS 2.2، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

ذاكرة بسعة 64 جيجا بايت، من نوع UFS 2.2، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت. ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت

الكاميرا الخلفية الكاميرا الرئيسية: 48 ميجابكسل كاميرا بزاوية واسعة: 8 ميجابكسل كاميرا ماكرو: 2 ميجا بيكسل كاميرا عمق: 2 ميجابيكسل الكاميرا الرئيسية: بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 كاميرا بزاية واسعة: بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2 كاميرا ماكرو: 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 كاميرا بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل كاميرا بزاوية عريضة 64 ميجابكسل كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل كاميرا ماكرو 2 ميجا بيكسل الكاميرا السلفي بدقة 13 ميجابكسل

فتحة العدسة f / 2.45 كاميرا بدقة 16 ميجا بكسل

بفتحة عدسة F/2.5 كاميرا بدقة 64 ميجابكسل نظام التشغيل Android 11

MIUI 12.5 نظام تشغيل اندرويد 11

واجهة شاومي الأحدث الـ MIUI 12 Android 11

MIUI 12.5 ألوان الهاتف أسود الظل (رمادي أونيكس)

أبيض ثلجي (أبيض حصوي)

أخضر مائي (أخضر بحيرة) اللون الرمادي

واللون الأزرق

وباللون البرونز أزرق بحر عميق (أزرق محيطي)

أسود ظل

(رمادي أونيكس)

(أبيض ثلجي)

أبيض حصوي

صور هواتف شاومي نوت

صورة شاومي نوت 10

صورة شاومي نوت برو

صورة هاتف شاومي نوت 10 أس

اختلافات واضحة بين الهواتف الثلاثة في الحجم والابعاد والذاكرة المستخدمة وكذلك دقة الكاميرات الخلفية والسلفي.