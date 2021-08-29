القائمة الكاملة لهواتف شاومي التي ستحصل على MIUI 12.5 والتحديث الجديد

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، رسميًا، عن إطلاقها التحديث الجديد لإصدار المحسن من واجهة المستخدم MIUI 12.5، أشارت الشركة الصينية التي استطاعت خلال الفترة الأخيرة من الدخول في قائمة أكثر الشركات نموًا وبيعًا للهواتف، إلى عدد من الإصدارات التي ستحصل على التحديث الجديد كدفعة أولى، اعتبارًا من 27 أغسطس، على أن يتم تعميمه على باقي الدفعات خلال الفترة المقبلة على مجموعات أيضًا، على أن يتم بنهاية عام 2022 القادم من تحديث كافة الإصدارات الخاصة بها.

مميزات التحديث الجديد MIUI 12.5

تحسين تجربة المستخدم بتلك الأجهزة.

يتضمن 4 عوامل سيعمل عليها (تخزين السوائل – الذاكرة الذرية – الحوسبة المركزة – التوازن الذكي).

الاستمتاع بأداء عام أفضل بسبب الوظائف التي سيتم إضافتها.

منع التطبيقات غير المهمة من العمل في خلفية الهاتف.

تقليل نسبة استخدام وحدة المعالجة المركزية بمعدل 15٪

تحسين استهلاك طاقة بطارية الجهاز بمعدل 8٪.

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قائمة الهواتف التي ستحصل على تحديث شاومي