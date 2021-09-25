هواتف سيتوقف عليها تطبيق واتس اب نهائيا في بداية نوفمبر

تطبيق واتس اب يعتبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، والذي من خلاله يمكنك محادثة أي رقم على مستوى العالم بمكالمة صوتية أو فيديو بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، وحاليا يكاد لا يوجد هاتف ذكي يعمل بنظام الاندرويد أو ios إلا و يوجد التطبيق عليه، ومؤخرا أفادت بعض التقارير الاخبارية أن هنام مجموعة من الهواتف سيتوقف عليها تطبيق واتس اب بشكل نهائي خلال ما يقرب من 36 يوم بالتحديد، حيث ستقوم الشركة المالكة للتطبيق والتابعة لموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوقف دعم خدمة تطبيق الدردشة الاجتماعية عن بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة بداية من مطلع نوفمبر القادم.

هواتف سيتوقف عليها تطبيق واتس اب

ومن المقرر أن يؤثر قرار إيقاف دعم تطبيق واتس اب على جميع الهواتف التي تعمل بالإصدار 4.0.4 من نظام التشغيل أندرويد وما قبله، خاصة وأن تلك الاصدارات لن تكون متوافقة مع متطلبات واتساب بداية من شهر نوفمبر القادم، كما ستتأثر بعض هواتف آيفون الشهيرة بقرار إيقاف دعم التطبيق نهائيا، حيث ستتوقف الخدمة على بعض الطرازات القديمة العاملة بنظام التشغيل iOS 9 أو إصدار أقدم، والآن مع قائمة الهواتف التي ستفقد دعم تطبيق واتس اب خلال أيام، وهي:

-قائمة هواتف أندرويد: Galaxy S3 Mini – Trend II -Trend Lite – Core -Ace 2 من سامسونج، وLG Optimus F7 – F5 – L3 II Dual -F7 II – F5 II من إل جي، و هاتف سوني Xperia، و هواتف هواوي Ascend Mate وAscend D2. -قائمة هواتف آيفون: iPhone 4S وiPhone 5 وiPhone 5S وiPhone 5C و iPhone SE و6S و6S Plus

وحاليا تعمل شركة واتس اب على تطوير ميزة مذهلة للمستخدمين تعمل على تحويل الرسائل الصوتية إلى رسائل نصية في التطبيق، وبالتالي يمكن للمستخدم قراءة الرسائل الصوتية في الاوقات التي يتعذر عليه فيه سماع الرسائل.