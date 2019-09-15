هنا أحدث تردد قناة اس بي سي sbc السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات

نعرض لمتابعي بوابة نجوم مصرية تردد قناة إس بي سي السعودية sbc فهي من أحد أهم القنوات التي يحرص على متابعتها قطاع عريض من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لذلك نجد أن عمليات البحث مستمرة على شبكة الانترنت عن التردد الجديد، فقد زادت نسبة المتابعين قناة إس بي سي السعودية sbc نظراً لما تقدمه من برامج هادفة ومتميزة، وتخاطب العقول الراقية ومختلف الأعمار فهي تقدم باقة مميزة من البرامج الهادفة والمميزة.







قناة إس بي سي السعودية sbc







انطلق بث قناة إس بي سي السعودية sbc عام 2018 وبالتحديد في شهر مايو،إلا أنها في خلال شهور قليلة جذبت المجتمع السعودي بمختلف اعماره حول شاشاتها، فهي تقدم باقة مختلفة من البرامج المنوعة والكوميدية الفكاهية المميزة، كما أنها تقدم برامج ثقافية وطهي للسيدات والفتيات إلى جانب باقة مميزة من البرامج الهادفة والتي تهتم بالشارع السعودي ومشاكل المجتمع.

تردد قناة إس بي سي السعودية sbc

لم يقتصر اهتمام إدارة قناة إس بي سي السعودية sbc على البرامج التي تخاطب الكبار فقط، بل امتد ليشمل أيضاً الأطفال حيث قدمت باقة متنوعة من برامج الأطفال والتي تربي فيهم القيم والمبادئ العربية، وتغرز فيهم تعاليم الدين الإسلامي، بالإضافة. إلى عرض لأحدث الأفلام الكرتونية المحببة إلى الكبار والصغار. وفيما يلي جدول تفصيلي عن قناة إس بي سي السعودية sbc

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12284 27500 5/6 عرب سات 12149 27500 5/6 عرب سات 12307 27500 5/6