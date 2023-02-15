هل يتيح واتساب إرسال 100 صورة في المرة الواحدة ؟

مزايا جديدة للمستخدمين من واتس آب من وقت لأخر يطالعنا تطبيق التراسل الفوري الأشهر علي مستوي العالم في عدد كبير من الخواص والمزايا أمام المستخدمين للتطبيق لسهولة التعامل معه والمرونة في الاستخدام وعند أختبار هذه المزايا فأنها تسهل الكثير من الأمور الحياتية.

جاءت أخر تحديثات التطبيق بإمكانية المستخدم أثناء أجراءه للدردشة مع الطرف الأخر من إرسال الكثير من الصور يصل إلي مئة صورة كاملة بجانب مقاطع الفيديو المراد إرسالها للطرف الأخر جهة الاتصال بالتطبيق.

مزايا تجريبية من واتساب

تعد هذه المزايا الجديدة المطروحة من التطبيق مزايا تجريبية يعلن عنها من وقت لأخر ويجد المستخدمين هذه الميزة الجديدة في الإصدار الخاص بالتطبيق، ويكون رقمه هو : 23.3.0.75 وذلك يختص بنظام التشغيل الخاص بهواتف الآيفون فنظام تشغيلهم هو آي أو إس، سبق تجربة هذه الميزة علي نظام التشغيل الخاص بهواتف الأندرويد برقم إصدار هو : 2.23.4.3

عند الاطلاع واستخدام هذه الميزة علي أنظمة التشغيل فهي ساعدت الكثير من الأشخاص في مشاركة كافة الوسائط بين الشخص وغيره من الأهل والأصدقاء، في البداية كان الخيار المتاح هو تحميل عدد 30 صورة فقط ليتوسع الموضوع للوصول لعدد 100 صورة كاملة خلال الدردشة.

عند تحميل الصور أين كان عددها يجد المستخدم من خلال الميزة الجديدة التحميل للصور فعليا ولكن مع الاحتفاظ بجودتها الأصلية في التحميل مع أهتمام التطبيق بإدارة مشاركة الصور والاحتفاظ بجودتها العالية.

قد يهمك أيضا : أخر تحديثات واتساب في 2023 :تحويل الرسائل الصوتية إلى نص

مزايا أخري أعلن عنها التطبيق مؤخرآ منها :

وهو منها إمكانية تحويل رسالة صوتية لنص مكتوب لكره المستخدمين في الرسالة الصوتية واستغراقها الكثير من الوقت مع معرفة محتوي الرسالة بدون الحاجة للأستماع إليها.

ميزة أداة تحديد الجمهور.

ميزة تفاعلات الحالة.

دوائر الملف الشخصي للحالة.

ميزة رؤية معينة مرئية لمحتوي الروابط في تحديثات الحالة.

قد يهمك أيضا : ” اتكلم مع نفسك ” ..ميزة جديدة يطلقها الواتساب في 2023

كان قد سبق طرح هذه الميزة في عام 2021 م وتوقف العمل بها منذ ذلك التوقيت، ولكن جاء الاهتمام بها مؤخرآ لطرحها بتحديث جديد للاستخدام ولكن في الوقت الحالي يقتصر أستخدامها باللغة الانجليزية فقط مع بعض اللغات الأخري حتي تدعم عزبيا.

الميزات الجديدة لواتس آب

يتاح أمام المستخدمين تجربة هذه المزايا الجديدة بالاشتراك في واتس آب التجريبي علي نظام التشغيل أندرويد أو العمل علي تحديث التطبيق الحالي لواتس آب علي الهاتف الجوال أو بالنسبة لمستخدمي الآيفون الأشتراك في برنامج آي أو إس التجريبي.