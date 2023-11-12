واتساب قد يثير إزعاج المستخدمين ويلجأ إلى قرار تجنبه منذ 14 سنة

منذ انطلاق تطبيق المراسلات الفورية WhatsApp في عام 2009، وهو يتجنب اتخاذ قرار قد يغضب الملايين من محبي التطبيق، ولكن الآن وبعد مرور أربعة عشر عاماً على انطلاق التطبيق الأخضر، أفادت بعض التقارير أن واتساب قد يلجأ إلى عرض الإعلانات داخل التطبيق، الأمر الذي سيزعج محبي ومستخدمي التطبيق الأكثر شعبية في العالم مقارنةً بتطبيقات المراسلات الفورية الأخرى.

واتساب قد يصدم مستخدميه بعرض الإعلانات

واتساب وقرار عرض الإعلانات بالتطبيق

وبالرغم من رد الشركة على هذا الأمر الذي استبعدته في الرسائل الواردة، إلا أنها ألمحت إلى إمكانية عرض الإعلانات في ميزة الحالة فقط، وذلك على غرار إنستجرام، ولو قام الواتساب باتخاذ هذا القرار وعرض إعلانات داخل التطبيق، فإن هذا الأمر سيؤثر بالسلب على أعداد المستخدمين، الذين ربما يذهبون إلى تطبيقات أخرى منافسة.

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وخلال الشهر قبل الماضي وبالتحديد في سبتمبر من العام الحالي، أفادت الفاينشال تايمز بأن الشركة تدرس بالفعل تغيير الوضع الحالي للتطبيق والبدء في عرض الإعلانات، وردت شركة ميتا على هذا الأمر وقالت أنها تختبر تلك الميزة فقط، إلا أن الأمر بدأ يعود للواجهة مرة أخرى مع تلميح ميتا بعرض الإعلانات في الحالة.

وقال رئيس واتساب ويل كاثكارت خلال لقاء له مع صحيفة برازيلية أنه ربما تظهر بعض الإعلانات على واتساب، مضيفاً أنه ربما يتم عرض الإعلانات داخل قنوات واتساب، ولم يقم بتأكيد تلك الأنباء أو نفيها بشكل قاطع حتى الآن.