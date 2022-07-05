هل سيتم حذف التيك توك في السعودية؟ من ضمن الأسئلة التي يطرحها الكثيرين في الأيام الأخيرة بعد انتشار خبر حذف تطبيق التيك توك من apple و android، مع العلم أن تطبيق التيك توك واحدًا من أهم التطبيقات الي نالت على شهرة كبيرة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2018، لذلك دعونا اليوم نتناول تفاصيل إغلاق التيك توك في السعودية من خلال مقالنا.

هل سيتم حذف التيك توك من السعودية؟

في الساعات الأخيرة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر إغلاق التيك توك في السعودية وفي نفس الوقت يوجد عدد من المدونين على تويتر الذين يطلقون تغريدات خاصة بحظر هذا التطبيق من السعودية لأنهم كارهين له بسبب محتواه، أما بالنسبة إلى حقيقة إغلاقه فإن المملكة العربية السعودية لم تصرح بأي قرار خاص بحظر هذا التطبيق من السعودية على الرغم من إعلان عدد من الدول حول العالم بحظره خلال الأيام السابقة.

تطبيق Tiktok

يعتبر تطبيق التيك توك واحدًا من أهم منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن علمًا بأنه صيني الصنع والتعريف المبسط له أنه شبكة صينية يتبادل خلالها النشطاء مقاطع الفيديو القصيرة ولأن فكرته جديدة حظى على اهتمام كبير من قبل المستخدمين إلى أن أصبح أهم تطبيق في عام 2020، مع العلم أنه ازدادا الشكاوى جاه هذا التطبيق وجود عدد من مقاطع الفيديو التي تخالف المعايير الأخلاقية.

وبالنسبة إلى مخاطر التيك توك أن الفئات المستخدمة له تتراوح أعمارهم من 13 إلى 24 عام وهذا ما يزيد الخوف عند الآباء والأمهات بأن يؤثر هذا البرنامج على أبنائهم بشك سلبي خصوصًا في وجود كم كبير من مقاطع الفيديو التي تحتوي على معايير غير أخلاقية والتي تخل بالآداب العامة.