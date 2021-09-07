هل جوجل بلاي تعطي جواهر فري فاير free fire بالمجان؟

free fire اللعبة الأكثر انتشاراً وتحميلا على جوجل بلاي لذى يكثر البحث عن كيفية شحن جواهر فري فاير بالمجان، بالرغم من وجود العديد من المواقع التي تعمل على شحن جواهر free fire إلا أن أهم طريقة هي الشحن من خلال بطاقات جوجل بلاي ولكن كيفية الحصول عليها بالمجان هذا هو السؤال وهو محور مقالنا اليوم.

هل جوجل بلاي تعطي جواهر فري فاير بالمجان

الإجابة هي نعم بالطبع تمنح جوجل بطاقات هداية مجانية بمقابل تقديم خدمة لجوجل، وهي عبارة عن بعض التفاعل على الألعاب من خلال تحميل بعض الألعاب وتجربتها وابدأ الرئي فيها والتحدث مع مزود الخدمة عن أهم عيوبها ومميزاتها، أو مشاهدة بعض الفيدوهات أو استطلاع رأي على بعض تطبيقات المتجر.

تحول تلك التفاعلات إلى نقاط محددة لكل عملية تمنح نقاط وفي نهاية الأمر يصبح عندك كمية من النقاط يمكن استبدالها ببطاقات جوجل ومن هنا يمكنك تحويلها إلى جواهر بالطريقة التي تم شرحها سابقاً، ولكن أي التطبيقات تكون صادقة وتمنح نقاط بالفعل حتى يمكننا لاحقاً الاستفادة من تلك النقاط؟.

التعرف إلى التطبيقات الكاذبة أمر سهل فمن خلال التعليقات السابقة يمكنك معرفة هل هي كاذبة أم لا أو من خلال النجوم المعطاة من لاعبين سابقين لك وهنا إن لم تجد ما يؤكد الصدق أو صعوبات مختلفة فقم بالتبليغ إلى مطور جوجل بلاي وتأكد من التطبيقات الصادقة والتي ستجدها بكثرة وسهولة.

كيفية تحصيل قيمة هدايا بطاقات جوجل