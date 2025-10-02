تقنية

هل الذكاء الإصطناعي بديل عن الإنسان أم أنه مجرد أداة؟

أحمد مراد

في السنوات الأخيرة أصبح الذكاء الإصطناعي حديث العالم بسبب التوسع في استخداماته بمختلف مجالات الحياة ابتداءً من الطب إلى الصناعة والاقتصاد مرورا بالتعليم ووصولا إلى كتابة المحتوى، لكن السؤال الأهم هنا هو: هل يمكن للذكاء الإصطناعي أن يحل محل الإنسان بشكل تام؟.

الذكاء الإصطناعي كأداة مساعدة

إنه مما لا شك فيه هو أن الذكاء الإصطناعي قادر على توفير الوقت والجهد، فهو على سبيل المثال له قدرة كبيرة على توليد الأفكار، تحليل البيانات، وحتى كتابة النصوص الأولية في كثير من الموضوعات، كل هذه القدرات تجعل من الذكاء الإصطناعي شريكا فعالا لأي إنسان يسعى إلى العمل والإنتاج بسرعة.

وعلى سبيل المثال، نجد في مجال الطب بعض البرامج الذكية التي تساعد الأطباء على قراءة صور الأشعة وتشخيص الأمراض بسرعة، لكنها لا تستطيع أن تعطي المريض الدعم النفسي أو تشرح له حالته مثل الطبيب.

اللمسة الإنسانية لا يمكن استبدالها

وعلى الرغم من كل ما تم ذكره، والتطور الكبير الذي حدث في مجال الذكاء الإصطناعي، والقدرات المتعددة له إلا أنه سيظل عامل مساعد فقط، وسيظل الإبداع الإنساني القائم على المشاعر، والثقافة، والخبرات الشخصية هو الأصل.

ولا يمكن لأي آلة أن تقلد الإبداع الإنساني بشكل كامل، لأن القارئ يحتاج دائما محتوى فيه روح ولمسة بشرية كالذي نقوم بكتابتها الآن على سبيل المثال.

الذكاء الإصطناعي أداة تكاملية

إن أفضل منهجية ننظر بها إلى الذكاء الإصطناعي هي أنه أداة تكاملية تعزز من قدراتنا البشرية، وتفتح آفاقا جديدة بدلا من أن نراه تهديدا للوظائف المختلفة، فالمستقبل الأكثر نجاحا هو الذي يستطيع أن يجمع بين قوة التقنية وحكمة الإنسان.

ومن الممكن أن يكون أقرب مثال لتوضيح أن الذكاء الإصطناعي هو مجرد أداة تكاملية ما نراه في منصة Netflix، والتي تستخدم الذكاء الإصطناعي في ترشيح الأفلام للمستخدمين، ولكن قرار المشاهدة دائما هو قرار إنساني.

وختاما؛ الذكاء الإصطناعي لن يكون بأي حال من الأحوال بديلا عن الإنسان، بل إنه سيظل أداة تعزز من إبداعه وتطوره.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


