هل الإنترنت نعمة أم نقمة؟

نحن الآن نعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة و الأجهزة الحديثة الآن تعتبر متطفل على حياة البشر، لقد رأى الناس شيء مميز كأنهم وجدوا نجمة تلمع من بعيد، ثم بعد ذلك عندما اقتربوا منها و نظروا جيدا وجدوا أنها نار قد أحرقت روحهم، الإنترنت له الكثير من الإيجابيات التي لا نستطيع أن تقوم بانكارها، ولكن لا يوجد الكثير من الناس الذين يستطيعون أن يستغلوا هذه المنافع، مواقع التواصل الإجتماعي أصبحت الأن الملاذ للناس من الضغوطات في هذه الحياة وهذا خطأ كبير.

هل الانترنت نعمة حقا ؟

سوف ترى أشخاص عندما تتراكم عليهم الضغوط اليومية الخاصة بهم يهربون منها ويهرعون إلى الهواتف المحمولة و يعتقدون أنهم بهذا الفعل سوف تقوم المهام بإنجاز نفسها بدون تدخل منهم، الإنترنت هو الإدمان الحلال الذي لن يعاقب عليه المجتمع و القانون ولكن الله تعالى سوف يحاسبك على هذا “عن عمرك فيما أضعت، عن وقتك فيما بذلته، و عن صحتك” مواقع التواصل الإجتماعي لها تأثير سلبي كبير جدا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان وكذلك هي تمتص الوقت بخفة مثل مصاص دماء محترف.

أثر الإنترنت السلبي علي الوقت

عند دخولك على مواقع التواصل الإجتماعي فإنك تعتقد أنك لن تدعه يأخذك من مهامك اليومية ولكن هذه كذبة كبيرة لأن الفيس بوك أو أي تطبيق تتابعه يقوم بأخذك في دوامة كبيرة لا تصحوا منها إلا بعد مرور الكثير من الوقت ثم عندما تقرر أن تعود مرة أخرى إلى المهام تجد أن اليوم إنتهى، هذا يجعلك تشعر بالإكتئاب لأن الإنسان إذا لم يحقق إنجاز ملموس على أرض الواقع فإن هذا يؤثر بشكل سلبي عليه أن تبذل الوقت في تعلم ما يرضى الله تعالى و ينفع نفسك و المجتمع.

الأثر السلبي للإنترنت علي الصحة

المتابعة المستمرة للأحداث السلبية تؤثر على صحتك النفسية مما يعود بالسلب على صحة الجسم إن الضغط النفسي و الإكتئاب يجعلك في صراع دائم لفقد طاقتك و الإستمرار في الحياة لأنك لا ترى قصص نجاح الناس أو تتابع الأشخاص الذين يقومون بنشر الطاقة الإيجابية ولكنك دائما تحصر نفسك في الأخبار السلبية.

لذلك عليك أن تأخذ خطوة بشكل جدي و تعمل على تقليل علاقتك بالإنترنت و تعرف على المواقع التي تساعدك في زيادة المعرفة و تحقيق الأهداف.