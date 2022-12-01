هل اقترب موعد اطلاق بلايستيشن 6 الجديد من سوني؟ إليكم الموعد المتوقع لتوفير الجهاز الجديد

منذ عام 1994 إلى 2020 تمكنت شركة سوني للإلكترونيات من تصنيع خمس نسخ من جهاز البلايستيشن والنسخة الجديدة المنتظرة الآن هي بلايستيشن 6 إذ أعلنت سوني أن النسخة الجديدة لن تكون متاحة إلا بعد فترة طويلة حتى تكون أقوى من جميع النسخ السابقة وتجذب أنظار الجميع حول العالم، فكل بضعة سنوات تقوم سوني بإطلاق نسخة جديدة من البلايستيشن ولكن بعض التسريبات أوضحت لنا موعد إطلاق نسخة بلايستيشن 6 الجديدة فما هو الموعد؟

إطلاق جهاز بلايستيشن 6 من سوني

قديمًا كان يستغرق إطلاق نسخة من سلسلة أجهزة البلايستيشن حوالي سبع إلى عشر سنوات ولكن مع التطور السريع للتكنولوجيا صار الأمر يستغرق حوالي ست إلى سبع سنوات فقط، وفي هذا الإطار توضح التسريبات أن بلايستيشن 6 الجديد سيتم الإعلان عنه بحلول 2027 وذلك على الرغم من محاولة سوني إخفاء تلك التواريخ وعدم الإفصاح عنها.

إذ أنه بحلول هذا العام من المتوقع أن تفقد أجهزة البلايستيشن ملكيتها في لعبة كول أوف ديوتي Call of duty حيث يوضح نفس التقرير أنه سيتم فحص السلطة التنفيذية من CMA من أجل الحصول على مايكروسوفت والاستحواذ عليها بحوالي 69 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون فقدان كيان كبير مثل لعبة Call of duty مصدر إحباط كبير لسوني حيث كان للعبة فضل كبير على أجهزة البلايستيشن وذلك بالإضافة إلى تحسن مبيعاتها يومًا بعد يوم ولا يتوقع أن تتباطأ خلال الفترة القادمة.

مزايا بلايستيشن 6 الجديد المتوقعة

أما عن المزايا فبالتأكيد لا توجد وثائق رسمية تؤكدها ولكن هناك بعض النقاط التي من المؤكد أن تأخذها سوني بعين الاعتبار مثل: