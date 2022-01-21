هذه هي مواصفات أول ساعة ذكية من فيسبوك

قامت شركة ميتا المعرفة شركة فيسبوك سابقًا بتقديم طلب للحصول على براءة الملكية الفكرية من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية لأول ساعة ذكية لها، حيث رصدت lets go digital طلب تسجيل براءة الاختراع الذي تم نشره في 13 يناير 2022.

وأظهر طلب براءة الاختراع العديد من التصميمات للساعة الذكية، حيث يتميز التصميم بشاشة مستطيلة بينما الآخر بشاشة مستديرة، يتميز كلا التصميمين بشاشة قابلة للطي و3 كاميرات مدمجة وعدسة بزاوية واسعة، حيث ستأتي ساعة ميتا بها دعم لشاشة أخرى يمكنك تبديلها مع الشاشة الرئيسية، ووفقًا لبراءة الاختراع ستحتوي أيضًا على مستشعر للكاميرا.

وأظهرت الصور من براءة الاختراع أن الشاشة ستكون مؤمنة مغناطيسات متعددة متواجدة على الغلاف الأساسي للساعة، ومن المتوقع أيضًا أن تكون النسخة المستديرة تسمح للمستخدمين بالدوران للكاميرا التي يريدون استخدامها، ويوضح طلب براءة الاختراع أن يجب ضبط الساعة على 12 لاستخدامها، بمجرد الضبط تصبح الكاميرات الأخرى غير قابلة للاستخدام.

والمميز في هذه الساعة الذكية بعض المميزات الخاصة بالرياضة واللياقة، والتي تشمل تتبع معدل ضربات القلب وأجهزة الاستشعار لدرجة حرارة الجسم، ومن المتوقع أيضًا وجود مستشعر الأشعة تحت الحمراء ومستشعرات أخرى للتعرف على الأجهزة الأخرى.

ويبين طلب براءة الاختراع الكثير من المميزات المثيرة للاهتمام حول أول ساعة ذكية لشركة ميتا، حيث سيتم تنفيذ عدة كاميرات، وعندما يتعلق الأمر بخصوصية المستخدمين فإن إعداد أكثر من كاميرا على ساعة ذكية سيزيد من قلق المستخدمين.

وفي النهاية هذا مجرد طلب براءة اختراع، لذا يعطينا فكرة مبدئية عن أول ساعة ذكية لشركة ميتا المعروفة بفيسبوك سابقًا.