هجمات إلكترونية تستهدف بياناتك الشخصية والبنكية.. فكيف تحمي نفسك منها؟

قال عددًا كبيرًا من خبراء الأمن السيبراني إنه هناك مجموعة من الهاكرز اخترقوا بيانات مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني أو الجيميل Gmail، وكان ذلك الاختراق بغرض سرقة حسابات جوجل الخاصة بهؤلاء المستخدمين، على أن يتم الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعلومات والبيانات الشخصية والخاصة، ومنها المعلومات البنكية وأيضًا كلمات المرور، وذلك وفقًا لما جاء في مجلة فوربس الأمريكية.

هجمات إلكترونية على مستخدمي تطبيق جيميل

وذلك وفقًا لما رصدته مجلة فوربس الأمريكية، فإنه حتى الآن لازال يواصل عددًا كبيرًا من الهاكرز في شن هجمات إلكترونية على مستخدمي تطبيق جيميل Gmail، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من أن يصلوا إلى حسابات تطبيق جوجل حيث يعد ما سبق ذكره اختراق من قبل بوابة للهاكرز؛ ليتمكنوا من أن يسرقوا المعلومات الكاملة والمهمة لكافة المستخدمين، بل وقد نصح الخبراء بأن يتم تفعيل عدة إعدادات ليتم تأمين حسابك حتى لا يتم سرقة كافة البيانات من جوجل، وذلك بسبب وجود استهداف لكثير من المستخدمين والحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات على مستوى كل دول العالم.

كيفية تأمين حساب Gmail ضد الهاكرز وفحص أمان حساب جوجل

إذا أردت تأمين حساب Gmail ضد الهاكرز وفحص أمان حساب جوجل، فإنه عليك أن تتعامل على محمل الجد مع أمان Gmail، وذلك على أن ينحصر الأمان في على التحقق من المصادقة الثنائية، بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وعليك أن تتأكد من أنه لديك كلمة مرور قوية وفريدة، لأن كلمات المرور تعد أهم الأشياء التى تستطيع أن تعتمدها عليها في تأمين حسابك، عند الحاجة لاستخدامها، سواء في إنشاء كلمة المرور.

على المستخدم أن يتأكد من التحقق من تفعيل المصادقة الثنائية أو خطوتين ليتم فتح حساب جوجل الخاص بك، وذلك هو أهم الخطوات التى يجب على المستخدم أن يلتزم بها، ويجب أن تتمكن من أن تحمل جوجل نهاية العام الماضي بجانب برنامج افتراضي للتمكين على أن يتم تكثيفه، بينما أعلنت جوجل عن تقديمها خيارات أكثر ملائمة التحقق الثانوية، على أن تطالب جوجل بالجهاز المختلف الذي يتم استخدامه؛ لتسجيل الدخول، أو أن تستخدم جهاز اللاب توب أو الكمبيوتر للتنبيه على هاتفك.

خطوات تأمين حسابك في جوجل

كما أنه يجب أن تضيف تطبيق مصادقة ويعتبر أفضلها برنامج Google Authenticator وهو الافتراضي بجوجل، وعندما يتم فتحه وتفعيله لا يمكنك تسجيل الدخول إلا بوضع 6 أكواد يتم استخدامها من قبل رسالة ترسل على الهاتف، ولا يستطيع المستخدم إلا من خلال هذا الكود، وعند الدخول على جوجل، سوف يؤدي ذلك إلى إظهار إجراءات الأمان بناءً على الإعدادات الحالية، بجانب معرفة الأجهزة التي سجلت الدخول إليه بالإضافة إلى الوقت والمكان، وما منحته التطبيقات من حق الوصول بجانب إبطال الدخول منها وعليك أن تقوم بتمييز أي إعدادات للجيميل تستخدمها.

يمكن لكافة المستهلكين أن يراجعوا تسجيل الدخول Account Activity، ولا يتمكن الهاكرز اختراق الحساب على أن يكون المطلوب هو عمل تصفح سريع لصفحة تسجيلات الدخول، ومراجعة مكان سجل الدخول عن طريقه خلاله، كما أنه يتم تسجيل الدخول الاحتياطي، كما أنه يتم مراجعة إعدادات تسجيل الدخول عندما تنسى الرقم السري، حيث سوف يتم استخدام جوجل إذا تم إغلاق حسابك حتى تتمكن من أن تحقق من أنك من تمتلك الحساب.