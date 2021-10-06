هجرة كبرى من واتساب إلى أقوى تطبيقين منافسين وسناب شات الفائز الأكبر و70 مليون مشترك في 6 ساعات

تكبد واتساب خسارة كبيرة خلال الـ6 ساعات التي توقف فيها العالم أجمع، عقب العطل الذي ضرب تطبيقات فيس بوك وماسنجر وWhatsApp وإنستجرام، وقبل أن يتسبب هذا الخلل في ضرر المستخدمين، تسبب في خسارة فادحة للشركة المالكة بعشرات المليارات من العملة الأمريكية، الأمر الذي جعل مارك يتأخر في ذيل قائمة أغنى أثرياء العالم.

هجرة كبرى من واتساب إلى أقوى تطبيقين منافسين

كما تأتي هذه الهجرة الكبرى من WhatsApp عقب اتهامات رسمية من موظفة سابقة بالفيس بوك للشركة المالكة لهذه التطبيقات بتقديم مسألة الربح على أي شئ حتى ولو كان على حساب خصوصيات المستخدمين وبياناتهم الشخصية، وتقديم محتويات ضارة وغير مناسبة للأطفال من أجل المال، الأمر الذي نفاه مارك اليوم خلال تدوينة له عبر موقعه الخاص بالفيس بوك.

وخلال العطل الذي أصاب واتساب، أعلن مؤسس تطبيق تليجرام عن انضمام أكثر من 70 مليون مستخدم جديد للتطبيق، كما كان الفائز الأكبر في عطل واتساب هو سناب شات، والذي ارتفع استخدامة بنسبة وصلت إلى 20%، وأطلق تيلجرام على هذا الأمر “الهجرة الكبيرة من WhatsApp” والذهاب إلى التطبيقات الأكثر أماناً وثقةً وهما تليغرام وسناب شات.

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وتسبب عطل التطبيقات التابعة للفيس بوك في إعادة ترتيب أثرياء العالم وتأثر أسواق التكنولوجبا، وقدرت خسائر العطل الأخير بـ114 مليار دولار، منها 47 تراجع في قيمة فيسبوك السوقية، و60 مليار دولار خسائر إيرادات فقدتها المنصات التابعة للفيس بوك خلال العطل الذي أحدث شلل لعالم.