هتخليك تكلم نفسك.. واتساب يطلق ميزته الفريدة المنتظرة Message Yourself ويحسم المنافسة مع التطبيقات الأخرى

مازال تطبيق واتساب يسعى دائماً للتقدم على منافسيه من تطبيقات المراسلات الفورية الأخرى، مثل تيلجرام وسيجنال وغيرهما، حيث أضاف الواتساب مؤخراً ميزته الجديدة التي أطلق عليها إسم Message Yourself، وتأتي هذه الميزة في إطار المنافسة الشديدة بينه وبين التطبيقات الأخرى.، وتلبية لمتطلبات ملايين المستخدمين.

ميزة واتساب الجديدة

كما أراد واتساب بميزته الجديدة والتي ما زالت قيد التجربة حتى الآن، حسم المنافسة، والتفرد بميزات غير موجودة عند منافسيه، وبذلك يستمر التطبيق في الصدارة ويكون أكثر جذباً للمستخدمين وبالتالي أكثر أرباحاً، وهذه الميزة الجديدة تتيح للمستخدم إمكانية إرسال رسائل لنفسه.

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كما جاءت ميزة واتساب التي تتيح للمستخدمين مراسلة أنفسهم جنباً إلى جنب مع ميزة استخدام نفس الحساب على 4 أجهزة مختلفة، وسوف تكون الرسائل التي يرسلها المستخدم لنفسه ظاهرة ومرئية على كل الأجهزة المرتبطة بالحساب، بينما يتم تشفير الرسائل المرسلة من طرف إلى آخر.

وسوف تساعد ميزة واتساب الجديدة جميع المستخدمين على حفظ أي بيانات أو أي معلومات أو روابط أو أرقام هواتف أو حتى صور، الأمر الذي يسهل على المستخدمين سرعة الوصول إلى ما تم حفظه من معلومات.