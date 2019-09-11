هام للمدونين: أفضل 6 أجهزة لاب توب للمدونين 2019

لا يعد شراء كومبيوتر شئ صعب فى الوقت الحالى ولكن محاولة التزامن المستمر مع التحديثات المستمرة في هذا المجال أمر صعب للغاية ومرهق، وإذا فكرت في شراء جهاز كمبيوتر محمول “لاب توب ” للتدوين فيجب أن يكون الجهاز الذي تريد شراءه مميز ويجعل عملية التدوين سهلة ولقد ظهرت في الأونة الاخيرة مجموعة من أجهزة الكومبيتور المحمول تعد أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للمدونين وللعمل في مجال المدونات في عام 2019.







جهاز آيسر Acer Chromebook 14

يجمع جهاز Acer Chromebook 14 بداخله كل مايتوقعه الكاتب أو المدون داخل جهاز كمبيوتر محمول “لاب توب” حيث يمتاز بشاشة LCD عالية الدقة ومضادة للوهج بحجم 1ً4 بوصة و1080p، ومعالج Intel Celeron ، ومخرج HDMI، ومنافذ USB 3.0، وقفل أمان، وذاكرة وصول عشوائية ( RAM )بسعة 4 جيجا بايت، وبطارية تصل إلى 12 ساعة عمل، ويزن 3.42 جنيه فقط .







2. أبل ماك بوك اير”Apple MacBook Air

آبل من الشركات التي لديها خبرات طويلة في إنتاج أجهزة لاب توب للمدونين حيث تم انتاج جهاز أبل ماك بوك إير بمميزات أهمها ذاكرة وصول عشوائي (4GM)، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت (SSD)، ومعالج Intel Core i5 ثنائي النواة بسرعة 1.6 إلى 2.7 جيجاهرتز، وشاشة عريضة بإضاءة خلفية مقاس 13.3 بوصة تعمل بتقنية LED مع دقة تبلغ 1440 × 900، بالاضافة إلى بطارية تصل مدتها الى 15 ساعة .







3. جهاز HP ENVY 13

خرجت شركة HP بجهاز يعد هو الافضل في هذا المجال حيث وضع إهتمامه فى انتاج لوحة مفاتيح سلسة متكاملة تساعد على التدوين بشكل جيد وجاء بشاشة 13 بوصة وذاكرة وصول عشوائى تبلغ 8 جيجابايت، ومساح تخزين 256 جيجابايت، وبطارية تصل مدتها الى 6ساعات







4. جهاز لينوفو ثينك باد E580

يعد ThinkPad E580 من لينوفو أحد أكثر تفضيلات العديد من المدونين والكتاب حيث يمتاز بمعالجCore i7، وشاشة 15 بوصة، وذاكرة وصول عشوائية (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية تصل مدتها إلى 13ساعة .

5. جهاز أيسر Acer Spin 1

جمعت أسر في هذا الجهاز بين أسعار معقولة وأداء رائع حيث يزن 2.76 كيلو جرام معالج Celeron وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت و عمر بطاريةيصل إلى 8 ساعات وشاشة عالية الدقة مقاس 11 بوصة .

6. جهازديل انسبايرون i5558-2859 BLK

خرجت شركة ديل بجهاز يمتاز بشاشة كبيرة تعتبر هدية للمدونين إذ يأتى بشاشة 15.6 ومعالج Intel Core i3-5015U وذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجا بايت (قابلة للتوسيع حتى 16 جيجا بايت) ومساحة تخزين تصل الى 1 تيرا بايت وفتحات USB 3.0 وفتحات 2X USB 2.0 .