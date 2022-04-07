هاكر يسرق 600 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة ألعاب شهيرة

كشفت تقارير صحفية في موقع The verge عن شركة Sky Mavis المشغلة لـمنصتي Ronin و Axie Infinity للألعاب، أن مجموعة من المخترقين تمكنوا من سرقة ما يقدر 600 مليون دولار من منصة ألعاب Ronin Network عبر لُعْبَة أكسي إن فينيتي (Axie Infinity)، وتعتمد هذه اللعبة على حصول اللاعبين على عملات مشفرة ثم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي بعد ذلك، حيث قام الهاكر بتزوير عمليات سحب مزيفة باستخدام مفاتيح خاصة مخترقة.

وهو ما يمثل ثاني أكبر اختراق على الإطلاق في مجال العملات المشفرة، إذ تمكن الهاكر من سرقت 173600 إيثريوم من لُعْبَة أكسي إنفينيتي، التي تساوي تقريبا 591.2 مليون دولار بالإضافة لـ 25.5 من عمله USDT (عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي) أي أنه تم سرقة 25.5 مليون دولار أمريكي أخرى.

وقالت Ronin Network وهي منصة بلوك تشين مرتبطة بعملة الإيثريوم أنه حدث لها خرق أمني، واكتشفت المنصة الهجوم بعد أن أبلغ أحد المستخدمين عن عدم تمكنه من سحب 5000 إيثريوم بقيمة 17 مليون دولار من الشبكة.

وأضافت منصة Ronin إنها تواصلت مع فرق الأمن في شركة Chainalysis للتبادلات الرئيسية وتحليلات بلوكتشين للحصول على المساعدة وأوقفت المعاملات مؤقتًا على شبكتها.

ثم أضافت، وفقًا لـ Sky Mavis، استخدم المهاجم مفاتيح أمان خاصة مخترقة لخرق عقد الشبكة التي تتحقق من عمليات النقل من وإلى Ronin blockchain. سمح ذلك للمهاجم بسحب كميات كبيرة من عملة إيثريوم و عملة USDT. تم اكتشاف النقل بعد أسبوع تقريبًا عندما حاول مستخدم آخر سحب 5000 Ethereum عبر الجسر.