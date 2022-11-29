جميع مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaom Poco C40

كشفت شركة شاومي مؤخرا عن هاتفها الجديد شاومي بوكو سي 40 الجديد xiaomi poco C40 والذي تم تصنيفه من ضمن الفئات الإقتصادية للهواتف النقالة الذكية ويعتبر الهاتف منافس قوي للهاتف جلاكسي إيه 13 فهو يأتي مع معالج قوي وكاميرات جيدة وبطارية الهاتف ضخمة جداً بجانب الشكل الانسيابي للهاتف، وبشكل عام من حيث الإمكانيات والسعر للهاتف فيعتبر هو الهاتف الأمثل في هذه الفئة.

أهم مواصفات ومميزات هاتف شاومي بوكو سي 40 الجديد Xiaomi poco C40

أبعاد الهاتف 169.6×76.6×9.2 ملم. وزن الهاتف 204 جرام. يمتلك الهاتف خامات خارجية من البلاستيك بالكامل. الهاتف يدعم شبكات إتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع فقط. كما يمكن تركيب شرحتين إتصال بالإضافة إلى كارت ميموري بحجم 1 تيرا في نفس الوقت. شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.71 بوصة وبدقة 720× 1650 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 368 بيكسل لكل بوصة مع سطوع يصل إلى 400 شمعة. يأتي الهاتف بسعة تخزين 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام أو 4 جيجا بايت رام. الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي كما يدعم مستشعر IR Blaster. شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من corninggorilla glass. يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة وبأربع من النواة هما الأقوى من نوع cortex A55 بتردد 2.0 جيجا هيرتز بدقة تصنيع المعالج 11 نانو ميتر مع معالج رسومي.

مزايا كاميرا الهاتف

الهاتف به الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30ps. يوجد بالهاتف كاميرا خلفية مزدوجة والكاميرات تدعم فلاش ليد وتدعم HDR وتصوير البانوراما وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080P@30fps. الكاميرا الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل ببجم فتحة عدسة f/2.2. الكاميرا الثانية وهي المخصصة للعزل بدقة 2 ميجا بكسل بحجم فتحة عدسة f/2.4.

المزايا المتواجدة بالهاتف