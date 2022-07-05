تقنية

هاتف Xiaomi 12S Ultra ملك الأداء ومدمر الأسعار وأسطورة التصوير وسعره ومواصفاته

خالد عسر

قامت شركة شاومي بإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الرائدة المكونة من ثلاثة هواتف، ومن أبرز هواتف تلك السلسلة هاتف Xiaomi 12S Ultra، والذي يأتي بقدرات تصويرية ممتازة، وكاميرا عالية الدقة، وتصميم مميز، وظهر الهاتف تم صنعه من الجلد الصديق للبيئة الذي يعتمد على السيلكون، والذي لا يتغير لونه مع مرور الوقت.

هاتف Xiaomi 12S Ultra ملك الأداء ومدمر الأسعار وأسطورة التصوير وسعره ومواصفاته

مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 12S Ultra

كما أن الهاتف يتميز بمقاومته للتآكل والأوساخ، ومقاوم للغبار والماء، مع نظام تبريد خاص يضمن عدم ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وخلال السطور التالية نعرض أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultra والتي جاءت وفق ما يلي.

تعرف على مواصفات وحش التصوير الجديد هاتف Xiaomi 12S Ultra بتصميم أنيق وجذاب وشاشة شديدة الوضوح

رسميًا كشف النقاب عن الهاتف Xiaomi 12S Ultra مع كاميرا محسنة وأحدث معالج

نوع الشاشة LTPO AMOLED
مقياس الشاشة 6.73 بوصة
دقة 2k
معدل التحديث 120 هرتز
ذروة السطوع 1500 شمعة| م تقريباً
الشاشة تدعم تقنيات Dolby Vision و HDR10+
نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
دقة التصنيع 4 نانو متر
الرام 12 جيجا بايت ومن نوع LPDDR5
الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت ومن نوع UFS 3.1

رسميًا كشف النقاب عن الهاتف Xiaomi 12S Ultra مع كاميرا محسنة وأحدث معالج

نظام التشغيل والبطارية

نظام التشغيل أندرويد 12
واجهة المستخدم MIUI 13
سعة البطارية 4860 مللي أمبير
البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات
تدعم البطارية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات

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كاميرات هاتف Xiaomi 12S Ultra

  • مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومن سوني IMX989.
  • الكاميرات قادرة على تصوير فيديوهات 8K.
  • عدستين بدقة 48 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل.
  • يوجد من الهاتف ألوان الأبيض والأخضر والأسود.
  • سعر الهاتف 896 دولار لنسخة 8+ 256 جيجا بايت.
  • و971 دولار لنسخة 12+ 256 جيجا بايت.
  • و1045 دولار لنسخة 12+ 512 جيجا بايت.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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