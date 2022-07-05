هاتف Xiaomi 12S Ultra ملك الأداء ومدمر الأسعار وأسطورة التصوير وسعره ومواصفاته
قامت شركة شاومي بإطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الرائدة المكونة من ثلاثة هواتف، ومن أبرز هواتف تلك السلسلة هاتف Xiaomi 12S Ultra، والذي يأتي بقدرات تصويرية ممتازة، وكاميرا عالية الدقة، وتصميم مميز، وظهر الهاتف تم صنعه من الجلد الصديق للبيئة الذي يعتمد على السيلكون، والذي لا يتغير لونه مع مرور الوقت.
مواصفات وسعر هاتف Xiaomi 12S Ultra
كما أن الهاتف يتميز بمقاومته للتآكل والأوساخ، ومقاوم للغبار والماء، مع نظام تبريد خاص يضمن عدم ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وخلال السطور التالية نعرض أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultra والتي جاءت وفق ما يلي.
|نوع الشاشة
|LTPO AMOLED
|مقياس الشاشة
|6.73 بوصة
|دقة
|2k
|معدل التحديث
|120 هرتز
|ذروة السطوع
|1500 شمعة| م تقريباً
|الشاشة تدعم تقنيات
|Dolby Vision و HDR10+
|نوع المعالج
|Snapdragon 8+ Gen 1
|دقة التصنيع
|4 نانو متر
|الرام
|12 جيجا بايت ومن نوع LPDDR5
|الذاكرة الداخلية
|512 جيجا بايت ومن نوع UFS 3.1
نظام التشغيل والبطارية
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|واجهة المستخدم
|MIUI 13
|سعة البطارية
|4860 مللي أمبير
|البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة
|67 وات
|تدعم البطارية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة
|10 وات
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كاميرات هاتف Xiaomi 12S Ultra
- مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ومن سوني IMX989.
- الكاميرات قادرة على تصوير فيديوهات 8K.
- عدستين بدقة 48 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية 20 ميجا بيكسل.
- يوجد من الهاتف ألوان الأبيض والأخضر والأسود.
- سعر الهاتف 896 دولار لنسخة 8+ 256 جيجا بايت.
- و971 دولار لنسخة 12+ 256 جيجا بايت.
- و1045 دولار لنسخة 12+ 512 جيجا بايت.