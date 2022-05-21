سعر ومواصفات هاتف Vivo Y75 تحفة الفئة الاقتصادية رخيص السعر وإمكانيات قوية

أطلقت شركة فيفو Vivo هاتفها المميز خلال الفترة الماضية، حيث طرحت هاتف Vivo Y75 بالأسواق الهندية بسعر منافس مع مواصفات رائعة، وحرصت الشركة على المنافسة بذلك الهاتف المميز صاحب الفئة الاقتصادية، وذلك من أجل تحقيق نسبة مبيعات كبيرة، وتحقيق أرباح مالية ضخمة في العديد من دول العالم.

هاتف Vivo Y75

من جانبه أشار الموقع “gsmarena” أن الهاتف الجديد من شركة فيفو يأتي بشاشة كبيرة مميزة بقياس 6.44 بوصة، من نوع AMOLED، بدقة 1080 × 2400 بكسل، كما أنها تأتي بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

المعالج

يحتوي هاتف Vivo Y75 الجديد على معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G96، وهو من المعالجات المطورة بدقة تصنيع 7 نانومتر، وذلك من أجل تقديم أداء قوي وسريع يُسعد جميع مستخدمه خلال الفترة القادمة.

الذاكرة

يأتي هاتف فيفو الجديد بذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا بايت رم، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وهي قابلة للتوسعة من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، كما يزود الهاتف ما يقرب من 4 جيجا بايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائية الافتراضية.

البطارية

البطارية كبيرة بسعة 4050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات واجهة المستخدم Funtouch 12 نظام التشغيل أندرويد 12

الكاميرا

يحتوي الهاتف الحديث على كاميرا خلفية ثلاثية:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل

يمتلك الهاتف كاميرا أمامية رائعة لإجراء مكالمات الفيديو، والصور السلفي بدقة 44 ميجابكسل، وتتميز بالضبط التلقائي للصورة، ويأتي الهاتف بتصميم رائع مقاوم للماء والغبار.

سعر الهاتف

يتوفر هاتف Vivo Y75 في لونين رائعين هما الأزرق المتدرج والأسود، وذلك مقابل سعر يبدأ من 269 دولار أمريكي ، وهو ما يعادل نحو 4900 جنيه مصري، ويمكنك من خلال مقارنة سعر الدولار بالعملة المحلية للدولة التي تعيش فيها التعرف على سعر الهاتف في السعودية والكويت والإمارات وغيرها من الدول.