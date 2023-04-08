هاتف “vivo X Flip” القابل للطي يظهر في صور حية رسمية قبل الإعلان المرتقب

تستعد شركة “vivo” الصينية لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، ولقد تم رصد “vivo X Flip” بالفعل في صور حية رسمية قبل الإعلان المرتقب من الشركة.

ومن المقرر أن تعقد “vivo” مؤتمرها القادم هذا الشهر للكشف عن هواتف “vivo X Flip” و”vivo X Fold2″ بالإضافة إلى الجهاز اللوحي “vivo Pad 2”.

تستعرض الصور الحية التي نُشرت على منصة Weibo تصميم هاتف “vivo X Flip” الصدفي القابل للطي، وظهر الهاتف بشاشة خارجية كبيرة الحجم. كما تؤكد الصور الحية على أن الهاتف يضم إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، وظهر الهاتف أيضًا بتصميم بطباعة تحاكي الألماس باللون البنفسجي، وهو أحد الاختيارات المتاحة لهذا الإصدار، على أن يتوفر أيضاً باللون الأسود والذهبي.

وتوضح هذه الصور الجديدة تصميم كبير شاشة هاتف “vivo X Flip” الخارجية، والتي تبدأ من الحافة إلى الحافة، مع تميزها بزوايا وإنحناء بسيط، كما تأتي وحدة الكاميرا الخلفية بتصميم دائري، وتتضمن اثنان من المستشعرات مع فلاش LED، وعلامة Zeiss التجارية.

ويتميز هاتف “vivo X Flip” بتصميم منحني في الإطارات، كما من المتوقع أن تأتي الشاشة الداخلية بحجم 6.8 إنش، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل رسمية بعد.

وحتى الآن، لا توجد معلومات رسمية عن الاختلافات في المواصفات بين هاتف “vivo X Flip” و”vivo X Fold2″، ولم يتم الكشف عن المواصفات الرسمية لأي من الهاتفين حتى الآن. ومن المتوقع أن توفر “vivo” مزيدًا من التفاصيل حول هذه الهواتف خلال حدثها القادم. وعلى أي حال، يمكننا توقع أن يكون الفرق بينهما في التصميم وحجم الشاشة بسبب الفرق في تصميمهما كهواتف قابلة للطي.

ولم تعلن “vivo” عن أي تفاصيل رسمية حول سعر هاتفي “vivo X Flip” و”vivo X Fold2″، ومن المتوقع أن تكون هذه المعلومات متاحة أثناء الكشف الرسمي عن الهواتف، ومن المرجح أن يكون سعر الهاتفين أعلى من سعر هواتف “vivo” الأخرى نظرًا للتصميم الجديد والتقنيات المتطورة المستخدمة فيهما.

بشكل عام، يبدو أن هاتف “vivo X Flip” سيكون منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الحدث الرسمي.