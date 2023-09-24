تقنية

هاتف Vivo T2 Pro: تعرف على المواصفات الكاملة والسعر

عبد الكريم سهلي

في هذا المقال يمكنك التعرف على مواصفات هاتف Vivo T2 Pro الكاملة هذا بالإضافة إلى سعر الهاتف ومميزاته وعيوبه.

مواصفات Vivo T2 Pro

مصدر الصورة: Vivo

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مواصفات Vivo T2 Pro

تابع الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Vivo T2 Pro الأساسية:

المواصفات التفاصيل
اسم الهاتف Vivo T2 Pro (فيفو T2 برو)
تاريخ اصدار الهاتف سبتمبر 2023
نظام التشغيل Android 13
الشاشة 6.78 بوصة – 120 هرتز – AMOLED
المعالج Mediatek Dimensity 7200
سعة التخزين 128 أو 256 جيجابايت
الرام (RAM) 8 جيجابايت
الكاميرا 64 + 2 ميجابكسل
البطارية 4600 مللي أمبير
السعر 290$
ألوان الهاتف الأسود، الذهبي

أبعاد وهيكل هاتف فيفو T2 برو

Vivo T2 Pro

المواصفات القيم
الطول 164.1 مم
العرض 74.8 مم
السُمك 7.4 مم
وزن الهاتف 175 غرام
خامات تصنيع الهاتف
  • الإطار: البلاستيك
  • الظهر: الزجاج

شاشة هاتف Vivo T2 Pro

المواصفات التفاصيل
نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.78 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)
أبعاد الشاشة 20:9
كثافة البيكسلات 388 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 120 هرتز
درجة سطوع الشاشة 1300 شمعة (اقصى سطوع)
مميزات الشاشة
  • خاصية Always-on display
  • تقنية +HDR10
  • وضع حماية العين
  • الوضع الليلي
  • 1 مليار لون

عتاد هاتف Vivo T2 Pro: المعالج والرام وذاكرة التخزين

Vivo T2 Pro

المواصفات التفاصيل
اسم المعالج Mediatek Dimensity 7200
دقة التصنيع 4 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد المعالج
  • ثنائي النواة: 2.8 جيجاهرتز
  • سداسي النواة: 2.0 جيجاهرتز
معالج الرسومات Mali-G610 MC4
الرام 8 جيجابايت
ذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجابايت
نوع ذاكرة التخزين UFS 2.2
نوع ذاكرة الرام LPDDR4x
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل Android 13
واجهة المستخدم Funtouch 13

كاميرا هاتف Vivo T2 Pro

المواصفات التفاصيل
عدد الكاميرات الخلفية كاميرا ثنائية
دقة الكاميرا الخلفية
  • 64 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)
  • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية
حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
  • 64 ميجابكسل (F/1.8)
  • 2 ميجابكسل (F/2.4)
مميزات الكاميرا الخلفية
  • التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)
  • تقنية التثبيت البصري (OIS)
  • وضع عزل الخلفية
  • وضع التصوير الليلي
  • وضع التصوير الاحترافي
  • تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي
  • تقريب رقمي
  • العنونة الجغرافية
  • التركيز باللمس
  • كشف الوجوه والابتسامات
  • بانوراما
  • تقنية HDR
  • إعدادات ISO
  • التشغيل السريع
  • المؤقت الذاتي
  • الالتقاط المستمر
  • إعدادات توازن اللون الأبيض
فيديو الكاميرا الخلفية
  • دقة 4K (بمعدل 30 إطار)
  • دقة FHD (بمعدل 30 إطار)
  • تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
  • التصوير بالحركة البطيئة (Slow Motion)
فلاش الكاميرا الخلفية يدعم – فلاش دائري
دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل
حجم فتحة عدسة الكاميرا الأمامية F/2.5
مميزات الكاميرا الأمامية
  • وضع عزل الخلفية
  • وضع التصوير الليلي
  • وضع التجميل
  • تقنية HDR
  • إشارة الالتقاط
  • كشف الوجوه والابتسامات
  • المؤقت الذاتي
فيديو الكاميرا الأمامية دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
فلاش الكاميرا الأمامية لا يدعم

الشحن وبطارية هاتف Vivo T2 Pro

Vivo T2 Pro

المواصفات التفاصيل
الشحن السريع يدعم بقوة 66 واط
مدة شحن البطارية شحن 50 في المئة في 22 دقيقة
سعة البطارية 4600 مللي أمبير
نوع البطارية بطارية ليثيوم بو
قابلية إزالة البطارية غير قابلة للإزالة

الشبكات والشرائح والاتصالات على فيفو T2 برو

المواصفات التفاصيل
الشبكات المدعومة 2G – 3G – 4G – 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
سرعة الإنترنت
  • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت
  • شبكات 4G تصل حتى 800 ميجابايت
  • شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت
نوع شريحة SIM Nano SIM
عدد الشرائح 2 شرائح
واي فاي Wi-Fi
  • إصدار Wi-Fi 5
  • a/b/g/n/ac
  • Dual-band
  • Wi-Fi Direct مباشر
  • Hotspot نقطة الاتصال
البلوتوث
  • إصدار 5.3
  • A2DP
  • LE
GPS يدعم
تقنية NFC لا يدعم
منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الصوتيات والمواصفات الأخرى

المواصفات التفاصيل
السماعات الخارجية يدعم (سماعة واحدة)
منفذ 3.5mm لا يدعم
راديو FM لا يدعم
صوت عالي الدقة Hi-Res يدعم
المستشعرات
  • التسارع
  • التقارب
  • البوصلة
  • جيروسكوب
أنواع الحماية
  • مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)
  • التعرف على الوجه
  • النمط
  • الرقم السري
  • كلمة السر
مقاومة الماء والغبار الهاتف مقاوم لرذاذ الماء (بمعيار IP52)

محتويات علبة Vivo T2 Pro

  • هاتف Vivo T2 Pro
  • الشاحن (66 واط)
  • كابل USB Type-C
  • جراب للحماية من الخدوش والصدمات
  • دبوس لإخراج الشرائح

مميزات هاتف Vivo T2 Pro

  • شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة عرض سلسة.
  • معالج Mediatek Dimensity 7200 يدعم أداء قوي وكفاءة استهلاك الطاقة.
  • ذاكرة RAM بحجم 8 جيجابايت تساعد على تشغيل التطبيقات بسلاسة.
  • خيارات تخزين سعة 128 أو 256 جيجابايت لحفظ البيانات والملفات.
  • كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية 64 ميجابكسل مع تقنية OIS.
  • شحن سريع بقوة 66 واط لشحن البطارية بسرعة.
  • نظام التشغيل الحديث Android 13 مع واجهة Funtouch 13.
  • مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة للأمان.

عيوب هاتف Vivo T2 Pro

  • لا يدعم NFC للمدفوعات اللاسلكية.
  • لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.
  • ليس مقاومًا بشكل كامل للماء والغبار، وإنما مقاوم لرذاذ الماء فقط بمعيار IP52.

إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة كبيرة وأداء جيد للاستخدام اليومي مع كاميرا جيدة، فإن Vivo T2 Pro قد يكون خيارًا مناسبًا. ومع ذلك، يجب مراعاة عدم دعمه لبعض الميزات مثل NFC ومقاومته المحدودة للماء والغبار.

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عبد الكريم سهلي

كاتب محتوى ومدون نشط منذ سنة 2017، أجيد الكتابة عن عدة مجالات مختلفة ومتنوعة مثل التكنولوجيا والأعمال والسفر والثقافة والمحتوى التعليمي، في السنوات القليلة التي أمضيتها في هذا المجال نشرت العديد من المقالات في مواقع مختلفة على الإنترنت، أحرص أشد الحرص على تقديم محتوى ثري بالمعلومات المفيدة وممتع للقراء.
متحصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي تخصص قواعد البيانات.

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تعليق 1
  1. حمادة𝑯𝑨𝑴𝑨𝑫𝑨丨 يقول

    بحبكم وشكرن

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