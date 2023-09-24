هاتف Vivo T2 Pro: تعرف على المواصفات الكاملة والسعر
في هذا المقال يمكنك التعرف على مواصفات هاتف Vivo T2 Pro الكاملة هذا بالإضافة إلى سعر الهاتف ومميزاته وعيوبه.
مواصفات Vivo T2 Pro
تابع الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Vivo T2 Pro الأساسية:
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم الهاتف
|Vivo T2 Pro (فيفو T2 برو)
|تاريخ اصدار الهاتف
|سبتمبر 2023
|نظام التشغيل
|Android 13
|الشاشة
|6.78 بوصة – 120 هرتز – AMOLED
|المعالج
|Mediatek Dimensity 7200
|سعة التخزين
|128 أو 256 جيجابايت
|الرام (RAM)
|8 جيجابايت
|الكاميرا
|64 + 2 ميجابكسل
|البطارية
|4600 مللي أمبير
|السعر
|290$
|ألوان الهاتف
|الأسود، الذهبي
أبعاد وهيكل هاتف فيفو T2 برو
|المواصفات
|القيم
|الطول
|164.1 مم
|العرض
|74.8 مم
|السُمك
|7.4 مم
|وزن الهاتف
|175 غرام
|خامات تصنيع الهاتف
|
شاشة هاتف Vivo T2 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|نوع الشاشة
|AMOLED
|حجم الشاشة
|6.78 بوصة
|دقة الشاشة
|1080×2400 بكسل (+FHD)
|أبعاد الشاشة
|20:9
|كثافة البيكسلات
|388 بكسل في كل إنش
|معدل التحديث
|120 هرتز
|درجة سطوع الشاشة
|1300 شمعة (اقصى سطوع)
|مميزات الشاشة
|
عتاد هاتف Vivo T2 Pro: المعالج والرام وذاكرة التخزين
|المواصفات
|التفاصيل
|اسم المعالج
|Mediatek Dimensity 7200
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|عدد الأنوية
|ثماني النواة
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومات
|Mali-G610 MC4
|الرام
|8 جيجابايت
|ذاكرة التخزين
|128 أو 256 جيجابايت
|نوع ذاكرة التخزين
|UFS 2.2
|نوع ذاكرة الرام
|LPDDR4x
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نظام التشغيل
|Android 13
|واجهة المستخدم
|Funtouch 13
كاميرا هاتف Vivo T2 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|عدد الكاميرات الخلفية
|كاميرا ثنائية
|دقة الكاميرا الخلفية
|
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الخلفية
|
|مميزات الكاميرا الخلفية
|
|فيديو الكاميرا الخلفية
|
|فلاش الكاميرا الخلفية
|يدعم – فلاش دائري
|دقة الكاميرا الأمامية
|16 ميجابكسل
|حجم فتحة عدسة الكاميرا الأمامية
|F/2.5
|مميزات الكاميرا الأمامية
|
|فيديو الكاميرا الأمامية
|دقة 1080P FHD (بمعدل 30 إطار)
|فلاش الكاميرا الأمامية
|لا يدعم
الشحن وبطارية هاتف Vivo T2 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|الشحن السريع
|يدعم بقوة 66 واط
|مدة شحن البطارية
|شحن 50 في المئة في 22 دقيقة
|سعة البطارية
|4600 مللي أمبير
|نوع البطارية
|بطارية ليثيوم بو
|قابلية إزالة البطارية
|غير قابلة للإزالة
الشبكات والشرائح والاتصالات على فيفو T2 برو
|المواصفات
|التفاصيل
|الشبكات المدعومة
|2G – 3G – 4G – 5G
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|سرعة الإنترنت
|
|نوع شريحة SIM
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شرائح
|واي فاي Wi-Fi
|
|البلوتوث
|
|GPS
|يدعم
|تقنية NFC
|لا يدعم
|منفذ USB
|منفذ USB Type-C 2.0
الصوتيات والمواصفات الأخرى
|المواصفات
|التفاصيل
|السماعات الخارجية
|يدعم (سماعة واحدة)
|منفذ 3.5mm
|لا يدعم
|راديو FM
|لا يدعم
|صوت عالي الدقة Hi-Res
|يدعم
|المستشعرات
|
|أنواع الحماية
|
|مقاومة الماء والغبار
|الهاتف مقاوم لرذاذ الماء (بمعيار IP52)
محتويات علبة Vivo T2 Pro
- هاتف Vivo T2 Pro
- الشاحن (66 واط)
- كابل USB Type-C
- جراب للحماية من الخدوش والصدمات
- دبوس لإخراج الشرائح
مميزات هاتف Vivo T2 Pro
- شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة عرض سلسة.
- معالج Mediatek Dimensity 7200 يدعم أداء قوي وكفاءة استهلاك الطاقة.
- ذاكرة RAM بحجم 8 جيجابايت تساعد على تشغيل التطبيقات بسلاسة.
- خيارات تخزين سعة 128 أو 256 جيجابايت لحفظ البيانات والملفات.
- كاميرا خلفية مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية 64 ميجابكسل مع تقنية OIS.
- شحن سريع بقوة 66 واط لشحن البطارية بسرعة.
- نظام التشغيل الحديث Android 13 مع واجهة Funtouch 13.
- مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة للأمان.
عيوب هاتف Vivo T2 Pro
- لا يدعم NFC للمدفوعات اللاسلكية.
- لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.
- ليس مقاومًا بشكل كامل للماء والغبار، وإنما مقاوم لرذاذ الماء فقط بمعيار IP52.
إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة كبيرة وأداء جيد للاستخدام اليومي مع كاميرا جيدة، فإن Vivo T2 Pro قد يكون خيارًا مناسبًا. ومع ذلك، يجب مراعاة عدم دعمه لبعض الميزات مثل NFC ومقاومته المحدودة للماء والغبار.
بحبكم وشكرن