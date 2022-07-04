تكنو تستعد لإطلاق هاتف Tecno Spark 8P بمواصفات رائعة وبطارية كبيرة في الهند

كشفت شركة تكنو المصنعة للهواتف الذكية على أنها سوف تُطلق هاتفها المميزة Tecno Spark 8P في الهند قريباً، والتي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ويُذكر أن تم إطلاق ذلك الهاتف المميز لأول مرة في أكتوبر الماضي، حيث إنه يتميز بتشكيلة رائعة من المواصفات مع المحافظة على الأسعار المناسبة، التي تتناسب مع العديد من العملاء والتي اشتهرت بها شركة تكنو.

مواصفات هاتف Tecno Spark 8P

من جانبه أشار الموقع التقني “جيز مو شينا” أن عرض إعلان الشركة، قد جاء بالتفاصيل التي عرضت بعض مواصفات الهاتف الحديث المقرر إطلاقه في الهند خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه سوف يكون نفس الطراز الذي تم إطلاقه العام الماضي.

الكاميرا والذاكرة

يأتي هاتف Tecno Spark 8P بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل في الخلفن مع إعدادات كاميرا ثلاثية، كما يحتوي الهاتف القادم على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة أربعة جيجا بايت، وذلك إلى جانب 3 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي افتراضية لتصل الذاكرة العشوائية المتوفرة إلى 7 جيجا بايت.

الشاشة

يحتوي هاتف تكنو القادم على شاشة كبيرة رائعة بقياس 6.6 بوصة، حيث أنها تدعم تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وهي من نوع LCD، كما أنه يوجد مكان مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، من أجل إجراء مكالمات الفيديو والتقاط الصور السلفي.

المعالج

يعمل هاتف تكنو Spark 8P بمعالج رائع من إنتاج شركة ميديا تيك وهو من نوع Helio G70، ولكن إصدار هاتف تكنو في الهند سوف يحتوي على معالج رائع من نوع Helio G85، حيث إنه نفس المعالج الذي تم طرحه في هاتفي تكنو Pova 2 و Spark 8 Pro.

البطارية ونظام التشغيل

يدعم هاتف تكنو الجديد بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، بينما يأتي الإصدار الهندي مع دعم للشحن السريع بقوة 18 وات، ويعمل الهاتف القادم بنظام أندرويد 12 على عكس الإصدار السابق الذي كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

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