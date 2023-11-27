هاتف Tecno Spark 20C: مراجعة الميزات والمواصفات

في هذه المراجعة، سنلقي نظرة فاحصة على مواصفات Tecno Spark 20C وأداءه وعمر بطاريته. حيث سنساعدك على تحديد ما إذا كان هذا الهاتف مناسبًا لك أم لا.

مواصفات Tecno Spark 20C

إليك الجدول التالي الذي يحتوي على مواصفات Tecno Spark 20C:

المواصفات القيمة الشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 720 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز مجموعة الشرائح Mediatek Helio G36 الذاكرة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD | 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت رام الكاميرا كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل | كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع 18 واط النظام Android 13 مع واجهة مستخدم Tecno المخصصة الألوان Gravity Black، Mystery White، Alpenglow Gold السعر من المتوقع أن يبدأ من 130 دولارًا

شاشة Tecno Spark 20C

يحتوي Tecno Spark 20C على شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة 720 بكسل ويدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. هذا يعني أن الشاشة ستبدو أكثر سلاسة وأكثر استجابة أثناء التنقل أو التمرير عبر التطبيقات.

مجموعة الشرائح والذاكرة

لم تكشف Tecno عن مجموعة الشرائح الدقيقة، لكنها قالت إن هناك وحدة معالجة مركزية ثماني النواة مع وحدات Cortex-A53 بتردد 2.2 جيجا هرتز. هذا يشير إلى أن الهاتف يستخدم معالج Mediatek Helio G36، والذي يوفر أداءً جيدًا في التطبيقات اليومية وألعاب الهاتف المحمول.

يأتي الهاتف بسعة تخزينية تبلغ 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD. ذاكرة الوصول العشوائي لديها خياران – 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت. هذا يوفر مساحة كافية لتخزين التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو.

كاميرا Tecno Spark 20C

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف، بالإضافة إلى كاميرا السيلفي الاي تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل وتقع داخل فتحة مثقوبة.

البطارية والشحن

تدعم البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير الشحن بقوة 18 واط. هذا يعني أن هاتف Tecno Spark 20C يمكن شحنه بالكامل في حوالي ساعتين.

يعمل Tecno Spark 20C على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة مستخدم Tecno المخصصة. تشمل المواصفات الأخرى الجديرة بالملاحظة راديو FM ومنفذ صوت 3.5 ملم ومنفذ USB-C في الأسفل ومكبرات صوت مزدوجة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

سعر Tecno Spark 20C

يأتي هاتف Tecno Spark 20C بألوان Gravity Black، وMystery White، وAlpenglow Gold. هناك أيضًا عملية طلاء تسمى “Magic Skin” وهي ذات لون أخضر وهي عبارة عن لوحة بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100٪ خالية من المواد الضارة.

المعلومات حول الأسعار أو التوفر غير متاحة حاليًا. ووفقا لبعض التقارير، نتوقع أن يبدأ سعر الجهاز من 130 دولارًا.