بطارية 7000 MAh .. مواصفات هاتف Tecno Pova 3 الجديد من تكنو

أعلنت شركة تكنو Tecno عن إصدار هاتف جديد لها ينضم إلى سلسلة هواتف Pova وهذا الهاتف الجديد هو Tecno Pova 3، والذي يأتي بمواصفات خيالية سواء من حيث الشاشة أو البطارية الضخمة، ومن خلال هذا التقرير نوضح لكم أبرز مميزات الهاتف ومواصفاته وأيضا نشير إلى بعض النقاط التي قد لا يفضلها البعض في هذا الهاتف الجديد من تكنو Tecno.

مواصفات هاتف Tecno Pova 3 الجديد

إليكم أبرز المواصفات المتوفرة في هاتف Tecno Pova 3:

يعتبر هاتف تكنو الجديد Pova 3 من الهواتف الضخمة من حيث الحجم، وذلك لأن حجم الشاشة الخاصة به حوالي 6.9 بوصة ولا يتوفر عليها طبقة حماية من Corning Gorilla Glass وذلك حتى لا يرتفع سعر الهاتف.

كما أن السمك الخاص بالهاتف هو 9.4 مللي وهذا يعتبر سمك كبير نسبيا بالمقارنة مع العديد من الهواتف الجديدة، ولذلك يعد هذا الهاتف مميزا بالنسبة لهواة الهواتف الكبيرة.

يتوفر في الهاتف معالج ثماني النواة من ميديا تك وهو معالج MediaTek Helio G88 الذي يعمل بمعمارية 12 نانو متر، ومعالج الرسوميات الخاص بالهاتف هو Mali-G52 MC2.

من حيث الرامات يوجد من الهاتف إصدار بسعة 4 جيجا رام أو 6 جيجا رام، ومع مساحة داخلية 64 أو 128 جيجا بايت.

مميزات البطارية في هاتف تكنو Pova 3 وسعره

تعتبر البطارية من أهم المميزات في هذا الهاتف الجديد من تكنو Pova 3، حيث تم توفير بطارية ضخمة في الهاتف بقدرة 7000 مللي أمبير وهي تكفي لتشغيل الهاتف لمدة يومين كاملين قبل الحاجة إلى إعادة شحنها مره أخرى، كما أن البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويأتي مع الهاتف شاحن بقدرة 33 وات، ويتوقع أن يبدأ تسعير الهاتف من 172 دولار أمريكي عند الإعلان عن صدوره رسميا في الأسواق العالمية.