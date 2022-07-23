تسريبات جديدة بشأن قدرات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra التصويرية الرائعة

كشفت أحدث التسريبات خلال الساعات القليلة الماضية تفاصيل جديدة عن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، حيث أكدت على أن شركة سامسونج، تعتزم طرح كاميرا بدقة فائقة لأول مرة في تاريخها، حيث يأتي الهاتف بكاميرا بدقة 200 ميجابيكسل، مما يعطي للمستخدمين تجربة جديدة في التصوير، حيث أصبح الهاتف موجه لعشاق التصوير.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra التصويرية

من جانبه أشار موقع “جيز مو شينا” التقني أن سامسونج تعمل على تطوير الكاميرا في هواتفها الحديثة، وذلك من أجل المنافسة القوية والشرسة مع العديد من شركات تصنيع الهواتف في العالم، وذلك من أجل تحقيق نسبة مبيعات كبيرة، وبالتالي تحقيق أرباح مالية عالية.

كاميرا 200 ميجابيكسل

ووفقاً للتسريبات الجديدة فإن شركة سامسونج لم تكشف بعد عن مستشعر الكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي سوف يتم استخدامه في هاتفها القادم Galaxy S23 Ultra، حيث إنه سوف يكشف عن أداء الكاميرا التي من المتوقع أن تكون مميزة عن باقي الهواتف.

موتورولا تنافس سامسونج

والجدير بالذكر أن شركة موتورولا أول شركة في تطوير كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل، حيث أنها أصدرت هاتف Motorola Frontier بتلك الكاميرا الرائعة بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP1، وبذلك تكون قد سبقت شركة سامسونج.

ولكنه على الرغم من استخدام هاتفي Motorola Frontier و Samsung Galaxy S23 Ultra نفس دقة الكاميرا، إلا أنهما لن يقدمها نفس الأداء خلال الفتر القادمة بسبب اختلاف المستشعرات، ومن المتوقع أن تدخل شركة شاومي المنافسة بهاتف Xiaomi 12T Pro مع كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.

المعالج

ووفقاً للتقرير فإن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra القادم سوف يعمل بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عن التفاصيل في شهر نوفمبر القادم 2022.

كاميرا أمامية

وقدم الهاتف الجديد لشركة سامسونج كاميرا أمامية رائعة من أجل التقاط الصور السلفي، وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 40 ميجابيكسل، كما يشتهر الهاتف بقدرات تصويرية رائعة، ومن المتوقع أن الهاتف سوف يُحدث طفرة في عالم التصوير خلال الفترة القادمة.